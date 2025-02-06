القومي للمرأة ببني سويف يكرم العاملين بسجل مدني إهناسيا تقديرًا لجهودهم

كرّم فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف العاملين بالسجل المدني بمركز إهناسيا تقديرًا لجهودهم العظيمة في دعم المرأة، وذلك ضمن مبادرة "بطاقتك.. حقوقك" التي تهدف إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات بالمجان، ما يسهم في تمكينهن من الحصول على حقوقهن القانونية والاجتماعية.

وجاء التكريم بحضور عادل جابر، إداري المجلس، نيابة عن الدكتورة نارمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، حيث أشاد المجلس بالدور الكبير الذي قام به فريق العمل في تسهيل إجراءات استخراج البطاقات، وتقديم الدعم اللازم للسيدات لضمان حصولهن على هذه الخدمة بسهولة.

قومي المرأة ببني سويف يكرم العاملين بسجل مدني إهناسيا

وشمل التكريم كلًا من: محمد محمد حسن، مدير سجل مدني إهناسيا، ومحمود رمضان عبد الفضيل مراجع أول شئون قانونية، ومحمد أشرف عبد التواب مراجع شئون قانونية، ودعاء أحمد عيد مراجع شئون قانونية، وخالد عبد الوهاب، بلوكامين سجل مدني إهناسيا، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة في تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل الإجراءات.

وأكد فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، أن هذا التكريم يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لدعم المرأة وتمكينها من ممارسة حقوقها القانونية والمجتمعية، مشددًا على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تساهم في تحسين جودة حياة المرأة المصرية.

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