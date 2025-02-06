الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القومي للمرأة ببني سويف يكرم العاملين بسجل مدني إهناسيا تقديرًا لجهودهم

قومي المرأة ببني
قومي المرأة ببني سويف يكرم العاملين بسجل مدني إهناسيا، فيتو

كرّم فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف العاملين بالسجل المدني بمركز إهناسيا تقديرًا لجهودهم العظيمة في دعم المرأة، وذلك ضمن مبادرة "بطاقتك.. حقوقك" التي تهدف إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات بالمجان، ما يسهم في تمكينهن من الحصول على حقوقهن القانونية والاجتماعية.

وجاء التكريم بحضور عادل جابر، إداري المجلس، نيابة عن الدكتورة نارمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، حيث أشاد المجلس بالدور الكبير الذي قام به فريق العمل في تسهيل إجراءات استخراج البطاقات، وتقديم الدعم اللازم للسيدات لضمان حصولهن على هذه الخدمة بسهولة.

 

قومي المرأة ببني سويف يكرم العاملين بسجل مدني إهناسيا

وشمل التكريم كلًا من: محمد محمد حسن، مدير سجل مدني إهناسيا، ومحمود رمضان عبد الفضيل مراجع أول شئون قانونية، ومحمد أشرف عبد التواب مراجع شئون قانونية، ودعاء أحمد عيد مراجع شئون قانونية، وخالد عبد الوهاب، بلوكامين سجل مدني إهناسيا، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة في تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل الإجراءات.

 

وأكد فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، أن هذا التكريم يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لدعم المرأة وتمكينها من ممارسة حقوقها القانونية والمجتمعية، مشددًا على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تساهم في تحسين جودة حياة المرأة المصرية.

 

مدير التأمين الصحي ببني سويف يوجه بتنظيم دخول المنتفعين وتسهيل الإجراءات

وكيل تعليم بني سويف تكرم مديري المراحل التعليمية لجهودهم بالامتحانات

رئيس مجلس مدينة إهناسيا ببني سويف يشدد على تسريع وتيرة العمل بالمركز التكنولوجي

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس ببني سويف

نائب محافظ بني سويف يرافق وزير العمل لتفقد مركز تدريب مهني ومصنع إلكترونيات

صحة بني سويف تنفذ دورة تدريبية مكثفة لرفع كفاءة الفرق الطبية

الصحة تُنفذ جولات ميدانية لمتابعة الخدمات الطبية بمستشفيات بني سويف

الحزن يخيم على بني سويف بعد وفاة الشاب عمر بدر، ورسالة الوداع تثير التساؤلات

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

محافظ بني سويف يبحث الحلول لمشكلات المواطنين في اللقاء المفتوح

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم قومي المرأة ببني سويف

مواد متعلقة

مدير التأمين الصحي ببني سويف يوجه بتنظيم دخول المنتفعين وتسهيل الإجراءات

وكيل تعليم بني سويف تكرم مديري المراحل التعليمية لجهودهم بالامتحانات

رئيس مجلس مدينة إهناسيا ببني سويف يشدد على تسريع وتيرة العمل بالمركز التكنولوجي

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس ببني سويف

نائب محافظ بني سويف يرافق وزير العمل لتفقد مركز تدريب مهني ومصنع إلكترونيات

صحة بني سويف تنفذ دورة تدريبية مكثفة لرفع كفاءة الفرق الطبية

الصحة تُنفذ جولات ميدانية لمتابعة الخدمات الطبية بمستشفيات بني سويف

الحزن يخيم على بني سويف بعد وفاة الشاب عمر بدر، ورسالة الوداع تثير التساؤلات
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

مدبولي: إجراءات استثنائية خلال رمضان والعيد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

طقس الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

كولر يكشف موقف معلول من المشاركة مع الفريق وحقيقة تعاقد الأهلي مع صفقات أخرى

وصلوا بطريقة غير شرعية، السلطات الليبية ترحل عشرات المصريين

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

بسبب ضرتها، القبض على سيدة أشعلت النيران داخل شقة زوجها

منوعات

المزيد

تشعر بالألم، علماء يدعون لحظر غلي الروبيان وجراد البحر حيًا

البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الالومنيوم اليوم الخميس

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

لسنا للبيع أو المساومة.. الرئاسة الفلسطينية ترد على ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يكونون حطب جهنم

تفسير حلم الدموع في المنام وعلاقته بالفرج القريب

كل ما تريد معرفته عن أحكام الطهارة في البرد الشديد

المزيد
الجريدة الرسمية