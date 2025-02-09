وولفرهامبتون يفوز على بلاكبيرن روفرز بثنائية في كأس الاتحاد الإنجليزي

فاز فريق وولفرهامبتون علي نظيره بلاكبيرن روفرز بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت بينهم اليوم في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل جوميز هدف وولفرهامبتون الأول في الدقيقة 33، ثم اضاف كونيا الهدف الثاني في الدقيقة 34.

تشيلسي يخسر أمام برايتون

وانتهت مباراة تشيلسي أمام برايتون بفوز الأخير 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب فالمر، مساء أمس السبت، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

تقدم تشيلسي بهدف عكسي سجله بارت فيربوجين حارس برايتون في مرماه بالدقيقة 5، وتعادل جورجينيو روتر لفريق برايتون في الدقيقة 12، وأضاف كاورو ميتوما هدف برايتون الثاني في الدقيقة 57.

تشكيل برايتون ضد تشيلسي

حراسة المرمى: بارت فيربوجين.

خط الدفاع: لويس دينك، يان باول فان هيكي، جويل فيلتمان، طارق لامبتي.

خط الوسط: كاورو ميتوما، جاك هينشلوود، كارلوس باليبا.

خط الهجوم: يانكوبا مينته، داني ويلبيك، جورجينيو روتر.

تشكيل تشيلسي أمام برايتون

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، توسين أدارابيويو، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، كيرنان ديوسبري هال، كول بالمر، جادون سانشو.

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو، بيدرو نيتو.

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