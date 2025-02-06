مدير التأمين الصحي ببني سويف يوجه بتنظيم دخول المنتفعين وتسهيل الإجراءات

وجه الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، بتنظيم عملية دخول المنتفعين لتجنب التكدس والزحام، وتسهيل الإجراءات على المواطنين المترددين على مكتب الخدمات الطبية وقسم الإحصاء بمبنى الهلال بمدينة بني سويف.

جولة مدير التأمين الصحي ببني سويف لمتابعة انتظام العمل

جاء ذلك خلال جولته الميدانية، اليوم الخميس، لمتابعة سير وانتظام العمل داخل المنشأة، بحضور الدكتور مصطفى الكومي، مدير المكتب الفني، والمهندسة غادة عبد الله، مدير إدارة نظم المعلومات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وضمن خطة وزارة الصحة لمتابعة أداء وحدات التأمين الصحي، في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالاهتمام بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

استعراض حجم العمل بقسم الإحصاء بتأيمن صحي بني سويف

وخلال الزيارة، اطلع مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، على الخدمات الطبية المقدمة، وتابع أداء قسم الإحصاء للتأكد من كفاءة العمل، حيث تم استعراض إحصائيات حجم العمل داخل القسم، والتي شملت استخراج 151 استمارة، و51 خطاب علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إصدار 32 كارنيهًا للمواليد، و93 كارنيهًا للطلاب، و56 بطاقة معاش، بالإضافة إلى تحديث 105 بطاقات، وإصدار 79 بطاقة لموظفي الدولة، وإصدار 121 خطابًا مميكنًا بمركز خدمة العملاء.

كما التقى مدير التأمين الصحي ببني سويف، عددًا من المرضى المنتفعين الذين تصادف وجودهم أثناء الجولة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات، مؤكدًا ضرورة العمل على سرعة حل أي معوقات لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي.

الالتزام بسياسات مكافحة العدوى بالتأمين الصحي ببني سويف

وشدد مدير التأمين الصحي ببني سويف، على أهمية الالتزام بسياسات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية، ومراجعة وسائل التهوية لضمان بيئة صحية مناسبة، إلى جانب الاهتمام بالنظافة العامة داخل الوحدات الطبية. كما أكد أن هذه الجولات تهدف إلى رصد أي أوجه قصور والعمل على تصحيحها، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تسعى لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

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