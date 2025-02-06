الخميس 06 فبراير 2025
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وكيل تعليم بني سويف تكرم مديري المراحل التعليمية لجهودهم بالامتحانات

وكيل تعليم بني سويف
وكيل تعليم بني سويف تكرم مديري المراحل، فيتو

كرّمت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، مديري المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال فترة امتحانات سنوات النقل والشهادة الإعدادية. 

 

وكيل تعليم بني سويف تكرم مديري المراحل 

 

جاء ذلك خلال لقائها بهم، اليوم، بحضور الدكتور هاني رجائي، مدير عام التعليم العام، وسيد الجبالي، مدير التعليم الثانوي، والدكتورة رشا يحيى، مدير التعليم الابتدائي، وأشرف أبو الليل، مدير التعليم الإعدادي، وسيد عزوز، مدير إدارة التواصل والدعم.

 

وأهدت وكيل تعليم بني سويف، شهادات تقدير لمديري المراحل التعليمية، تعبيرًا عن امتنانها لما بذلوه من جهد لضمان نجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول وخروجها بالشكل المطلوب، معربة عن تقديرها لحرصهم على تحقيق أعلى مستويات الانضباط والتنظيم خلال فترة الامتحانات، متمنية لهم دوام التوفيق ومواصلة العمل الجاد خلال الفصل الدراسي الثاني لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وتحسين الأداء التعليمي.

 

دعم وتحفيز القيادات التعليمية ببني سويف

 

كما قامت إدارة التواصل والدعم بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، بالتعاون مع نقابة المعلمين، بتكريم مديري المراحل التعليمية، تقديرًا لجهودهم المخلصة في انتظام وانضباط العملية التعليمية، مؤكدة أن هذا التكريم يأتي في إطار دعم وتحفيز القيادات التعليمية على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والتميز في أداء مهامهم.

 

وأشادت وكيل تعليم بني سويف، بالدور الهام الذي يقوم به مديري المراحل التعليمية في تحقيق الأهداف التربوية، مؤكدةً أن العمل بروح الفريق هو السبيل لتحقيق التميز في العملية التعليمية، مشددةً على أهمية الاستعداد الجيد للفصل الدراسي الثاني، ومواصلة تقديم الدعم للطلاب لضمان تحقيق نتائج متميزة على مستوى المحافظة.

 

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