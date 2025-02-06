الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مجلس مدينة إهناسيا ببني سويف يشدد على تسريع وتيرة العمل بالمركز التكنولوجي

رئيس اهناسيا ببني
رئيس اهناسيا ببني سويف يتفقد المركز التكنولوجي، فيتو

تفقد العميد أحمد علاء رئيس مركز ومدينة إهناسيا بـ محافظة بني سويف، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية، لمتابعة سير العمل داخل، مؤكدًا ضرورة إنهاء الملفات والمعاملات في أسرع وقت ممكن، كما تم متابعة أعمال لجنة فحص ملفات التصالح والإشراف على إدارة الهندسة من خلال أرشفة الملفات وتسليمها للمواطنين.

 

صيانة كشافات الإنارة بإهناسيا

 

وقامت الوحدات المحلية بمركز ومدينة اهناسيا ببني سويف، في القرى التابعة بتمهيد الطرق ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة، كما عملت على صيانة كشافات الإنارة ومتابعة أعمال التصالح وملفات التقنين، مع التصدي لأي أعمال بناء مخالفة في المهد، فضلًا عن المرور على بعض المصالح الحكومية في القرى لضمان حسن سير العمل وتحقيق الانضباط المطلوب.

 

في حين تم إجراء الصيانة اللازمة وإصلاح أعطال كشافات الإنارة في عدة مناطق، حيث شملت أعمال الصيانة منطقة الشيخ سليمان وطريق قلها ومنطقة المشارقة والشوارع الجانبية، بالإضافة إلى منطقة الملاعب المفتوحة ومنطقة الشيخ حرب والشوارع المجاورة، وأيضًا منطقة المرور ومنطقة الصفيح 1، مع الالتزام بنسب الترشيد وفق التعليمات الصادرة.

 

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس ببني سويف

نائب محافظ بني سويف يرافق وزير العمل لتفقد مركز تدريب مهني ومصنع إلكترونيات

صحة بني سويف تنفذ دورة تدريبية مكثفة لرفع كفاءة الفرق الطبية

الصحة تُنفذ جولات ميدانية لمتابعة الخدمات الطبية بمستشفيات بني سويف

الحزن يخيم على بني سويف بعد وفاة الشاب عمر بدر، ورسالة الوداع تثير التساؤلات

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

محافظ بني سويف يبحث الحلول لمشكلات المواطنين في اللقاء المفتوح

بني سويف تراجع جاهزية التعامل مع بلاغات التلوث البيئي والإشعاعي

تحرير 216 محضر مخالفات تموينية خلال حملة ببني سويف

تحرير 18 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم مركز اهناسيا ببني سويف مركز اهناسيا المدينة

مواد متعلقة

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس ببني سويف

نائب محافظ بني سويف يرافق وزير العمل لتفقد مركز تدريب مهني ومصنع إلكترونيات

صحة بني سويف تنفذ دورة تدريبية مكثفة لرفع كفاءة الفرق الطبية

الصحة تُنفذ جولات ميدانية لمتابعة الخدمات الطبية بمستشفيات بني سويف

الحزن يخيم على بني سويف بعد وفاة الشاب عمر بدر، ورسالة الوداع تثير التساؤلات

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

محافظ بني سويف يبحث الحلول لمشكلات المواطنين في اللقاء المفتوح

بني سويف تراجع جاهزية التعامل مع بلاغات التلوث البيئي والإشعاعي

ads

الأكثر قراءة

مدبولي: بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

مدبولي: إجراءات استثنائية خلال رمضان والعيد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

طقس الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

كولر يكشف موقف معلول من المشاركة مع الفريق وحقيقة تعاقد الأهلي مع صفقات أخرى

وصلوا بطريقة غير شرعية، السلطات الليبية ترحل عشرات المصريين

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

بسبب ضرتها، القبض على سيدة أشعلت النيران داخل شقة زوجها

منوعات

المزيد

تشعر بالألم، علماء يدعون لحظر غلي الروبيان وجراد البحر حيًا

البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الالومنيوم اليوم الخميس

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

لسنا للبيع أو المساومة.. الرئاسة الفلسطينية ترد على ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يكونون حطب جهنم

تفسير حلم الدموع في المنام وعلاقته بالفرج القريب

كل ما تريد معرفته عن أحكام الطهارة في البرد الشديد

المزيد
الجريدة الرسمية