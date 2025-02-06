رئيس مجلس مدينة إهناسيا ببني سويف يشدد على تسريع وتيرة العمل بالمركز التكنولوجي

تفقد العميد أحمد علاء رئيس مركز ومدينة إهناسيا بـ محافظة بني سويف، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية، لمتابعة سير العمل داخل، مؤكدًا ضرورة إنهاء الملفات والمعاملات في أسرع وقت ممكن، كما تم متابعة أعمال لجنة فحص ملفات التصالح والإشراف على إدارة الهندسة من خلال أرشفة الملفات وتسليمها للمواطنين.

صيانة كشافات الإنارة بإهناسيا

وقامت الوحدات المحلية بمركز ومدينة اهناسيا ببني سويف، في القرى التابعة بتمهيد الطرق ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة، كما عملت على صيانة كشافات الإنارة ومتابعة أعمال التصالح وملفات التقنين، مع التصدي لأي أعمال بناء مخالفة في المهد، فضلًا عن المرور على بعض المصالح الحكومية في القرى لضمان حسن سير العمل وتحقيق الانضباط المطلوب.

في حين تم إجراء الصيانة اللازمة وإصلاح أعطال كشافات الإنارة في عدة مناطق، حيث شملت أعمال الصيانة منطقة الشيخ سليمان وطريق قلها ومنطقة المشارقة والشوارع الجانبية، بالإضافة إلى منطقة الملاعب المفتوحة ومنطقة الشيخ حرب والشوارع المجاورة، وأيضًا منطقة المرور ومنطقة الصفيح 1، مع الالتزام بنسب الترشيد وفق التعليمات الصادرة.

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