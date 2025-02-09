الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إذاعة جيش الاحتلال: قواتنا انسحبت من محور نتساريم في غزة بالكامل

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أكّدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "القوات الإسرائيلية انسحبت من محور نتساريم في قطاع غزة بالكامل".

وكان قد أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا لقواته بإخلاء  محور نتساريم في قطاع غزة بالكامل في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، وذلك بعد تواجده فيه لأكثر من عام و3 أشهر ضمن الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يظهر إصدار ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات لجنوده بالانسحاب النهائي من محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وكانت القوات الإسرائيلية قد نفذت أول عملية انسحاب جزئي من محور نتساريم في اليوم السابع من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محور نتساريم قطاع غزة إخلاء محور نتساريم

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: انسحاب إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان خطير للغاية

حقيقة انسحاب نيسان موتور من الاندماج مع «هوندا»

انسحاب جزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق في سوريا

حماس: ننتظر انسحاب إسرائيل وفق اتفاق غزة وبدء عودة النازحين إلى بيوتهم
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-2-2025 ببداية التعاملات

مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية في 27 فبراير

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

لحظة سقوط نجوى كرم في أمستردام (فيديو)

البيضاء تواصل الارتفاع، أسعار الفراخ اليوم الأحد 9 فبراير 2025

"فيتو" ترصد أجواء أول أيام الفصل الدراسي الثاني بمدرسة السعيدية بالجيزة (فيديو وصور)

ما هو سؤال الله للذين يستعجلون العذاب؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

نص أمر إحالة المتهمين في رشوة السماح المؤقت بمصلحة الجمارك (مستند)

منوعات

المزيد

سحب الجنسية الكويتية من 4 آلاف امرأة

التايلانديون المفرج عنهم من غزة يصلون إلى بانكوك (صور)

انفجار إحدى عجلات سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها (فيديو)

حيوان القندس يوفر على حكومة التشيك 1.2 مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-2-2025 ببداية التعاملات

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 8 فبراير

المزيد

انفوجراف

شروط وطرق التقديم لوظائف المترو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو سؤال الله للذين يستعجلون العذاب؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية