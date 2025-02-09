وفاة سام نجوما الأب المؤسس لدولة ناميبيا

أعلنت الرئاسة في ناميبيا، اليوم الأحد، وفاة سام نجوما، الرئيس الأسبق والأب المؤسس للدولة عن عمر ناهز 95 عامًا.

جاء ذلك خلال منشور للرئاسة الناميبية عبر منصة “إكس”.

ونجوما هو أول رئيس منتخب ديمقراطيًا لناميبيا بعد استقلالها عن جنوب إفريقيا في عهد نظام الفصل العنصري.

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