الأحد 09 فبراير 2025
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خارج الحدود

وفاة سام نجوما الأب المؤسس لدولة ناميبيا

سام نجوما، فيتو
سام نجوما، فيتو

أعلنت الرئاسة في ناميبيا، اليوم الأحد، وفاة سام نجوما، الرئيس الأسبق والأب المؤسس للدولة عن عمر ناهز 95 عامًا.

جاء ذلك خلال منشور للرئاسة الناميبية عبر منصة “إكس”.

ونجوما هو أول رئيس منتخب ديمقراطيًا لناميبيا بعد استقلالها عن جنوب إفريقيا في عهد نظام الفصل العنصري.

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ناميبيا الرئاسة في ناميبيا وفاة سام نجوما رئيس منتخب ديمقراطي ا لناميبيا جنوب أفريقيا

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