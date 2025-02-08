جراديشار: لاعبو الأهلي قدموا لي النصائح للدخول في الأجواء والجماهير أبهرتني

تحدث نيتس جراديشار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن بداية رفقة القلعة الحمراء، وتألقه اللافت بعد أول ثلاث مشاركات مع النادي.

في البداية قال جراديشار عبر تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الأهلي: «لم أتوقع ما حدث معي إنها بداية جيدة جدًّا، وآمل في الاستمرار على هذا النحو والانسجام مع الفريق، فهذا الأمر مهم لأي لاعب في البداية، ولا شك أن الطريقة التي استقبلني بها الجميع كانت رائعة، وكان ذلك لطيفًا جدًّا».

وعن ظهوره الأول أضاف: «في مباراة بيراميدز عندما رأيت الجماهير كنت منبهرًا لذا قمت بتصوير مقطع فيديو لهتافات الجماهير بهاتفي، كان الأمر مذهلًا حقًّا، وأنا سعيد جدًّا بالحصول على الفرصة للمشاركة ومساعدة الفريق في التعادل والحصول على النقطة لكن كان ينبغي لنا أن نفوز بالمباراة. اللاعبون قدموا لي بعض النصائح قبل المشاركة حتى أستطيع الدخول مباشرة في أجواء المباراة وحتى لا أتأثر بضغط الجماهير وأن أستمتع باللقاء».

وأضاف: «أتحدث كثيرًا مع مصطفى شوبير ورامي ربيعة وكريم الدبيس وكذلك مع أفشة فهو شخص مرح. بعض اللاعبين يتحدث الإنجليزية والبعض الآخر يمزح معي باللغة العربية، إنه لأمر جيد حقًّا لأنهم رحبوا بي وساعدوني في كل ما أحتاج إليه، مارسيل كولر يتحدث معي باللغة الإنجليزية وهو لطيف للغاية وقدم لي نصائح جيدة».

ماذا قدم الوافدون الجدد في الانتقالات الشتوية مع الأهلي حتى الآن؟

جراديشار شارك مع الأهلي حتى الآن في 3 مباريات، جاء بديلا في مباراة وشارك في 2 بشكل أساسي، نجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين.

أحمد رضا لم يلعب مع الأهلي حتى الآن سوى في مباراة وحيدة بعدما شارك أمام بتروجيت بديلا.

مصطفى العش شارك مع الفريق حتى الآن في 3 مباريات ونجح في صناعة هدف وحيد.

أشرف بن شرقي لم يشارك مع الفريق حتى الآن في أي مباراة بسبب الإصابة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي أمس الأول الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

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