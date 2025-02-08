السبت 08 فبراير 2025
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رياضة

موقف بن شرقي، كولر يستقر على خط هجوم الأهلي أمام المحلة

الأهلي
الأهلي

استقر مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي علي هجوم فريقه أمام غزل المحلة، في المباراة المقرر أن تجمع بينهما الثلاثاء المقبل، علي ستاد السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

واستقر كولر علي الاستمرر بالدفع بالثلاثي، إمام عاشور وحسين الشحات ونيتس جراديشار في هجوم الأهلي في مواجهة المحلة. 

بينما لم يحسم مدرب الأهلي موقف أشرف بن شرقي من مباراة المحلة حتي الآن، بالرغم من تعافي اللاعب من الإصابة التي لحقت به ومشاركته في مران الفريق أمس.

وعلى صعيد آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

وفاز النادي الأهلي أمس الأول الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

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