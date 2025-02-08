بعد غلق باب القيد، كشف حساب الأهلي في الميركاتو الشتوي

أنهى النادي الأهلي ميركاتو الشتاء بالتعاقد مع أحمد رضا قادما من بتروجت بالإضافة إلى مصطفى العش القادم من زد وأيضا السلوفيني جراديشار ثم أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر قادما من الريان القطري.

القيمة المالية لصفقات الأهلي

وجاءت القيمة المالية للصفقات كالتالي:

جراديشار 55 مليون جنيه

أحمد رضا 27 مليون جنيه

مصطفى العش 20 مليون جنيه

أشرف بن شرقي ( 75 مليونا سنويا)

كما تعاقد النادي الأهلي مع محمود تريزيجيه مقابل مليون و٦٠٠ ألف دولار ولكن بداية من الموسم القادم.

رسميا، انتهاء فترة الانتقالات الشتوية وغلق باب القيد باتحاد الكرة

اتحاد الكرة، أغلقت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025 في تمام السابعة مساء اليوم السبت.

وتستمر إدارة شئون اللاعبين في العمل حتى الثانية عشر منتصف ليل الأحد لاستخراج الكارنيهات الخاصة باللاعبين الذين تم قيدهم.

وكانت فترة القيد للانتقالات الشتوية الحالية بدأت في الأول من يناير الماضي وحتى اليوم 8 فبراير، وقرر الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، طوال فترة القيد الشتوي، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي أمس الأول الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

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