أخبار الرياضة اليوم: الاتحاد المنستيري يكشف تفاصيل صفقة أحمد الجفالي إلى الزمالك.. الخطيب يحسم منصب مدير الكرة بالأهلي.. وانتهاء فترة الانتقالات الشتوية وغلق باب القيد باتحاد الكرة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

يجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمراء حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، لحسم مدير الكرة الجديد للفريق الأول بالنادي.

استعان أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، برأي زميله السابق في نادي أياكس الهولندي ونجم منتخب تونس السابق، حاتم الطرابلسي، من أجل الاستفسار عن لاعب فريق الاتحاد المنستيري التونسي، أحمد الجفالي، الذي يُعتبر من أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري التونسي.

قاد المصري أحمد حسن كوكا، فريقه لوهافر للفوز على نظيره ليل، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الفرنسي.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن آخر تطورات فسخ عقد لاعب الفريق البولندي كونراد ميشالاك في ظل خروجه فنيا من حسابات المدرب السويسري كريستيان جروس.

حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي إحياء ذكري شهداء نادي الزمالك الذي تحل ذكراهم اليوم الموافق 8 فبراير.

علق المغربي صلاح الدين مصدق على انتقاله إلى صفوف فريق الزمالك قادما من فريق نهضة الزمامرة المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

أعلن نادي الاتحاد المنستيري بشكل رسمي، انتقال أحمد الجفالي إلى نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الجاري.

أصدر ناصر ماهر لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، بيانا رسميا بعد الطرد المباشر الذي تعرض له اللاعب في لقاء الإسماعيلي.

اتحاد الكرة، أغلقت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025 في تمام السابعة مساء اليوم السبت.

تأهل فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا إلى دور الـ 16 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على نظيره ليتون أورينت بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "بريسبان رود" ضمن دور الـ32.

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