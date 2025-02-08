مصدر بالزمالك: ميشالاك يرفض فسخ عقده ويستعد لتقديم شكوى بـ فيفا ضد النادي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن آخر تطورات فسخ عقد لاعب الفريق البولندي كونراد ميشالاك في ظل خروجه فنيا من حسابات المدرب السويسري كريستيان جروس.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة جديدة مع ميشالاك خلال الساعات الماضية أملا في فسخ عقده ورحيله عن الزمالك وسط أنباء بموافقة اللاعب.

كونراد ميشالاك

وقال المصدر إن الزمالك حاول إقناع ميشالاك بفسخ عقده مع جدولة مستحقاته إلا أن اللاعب رفض وقرر الاستمرار مع الفريق حتى الان بشكل طبيعي ولم يفسخ عقده كما تم تداوله".

وأشار إلى أن ميشالاك يستعد لتقديم شكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب مستحقاته المتأخرة وأنه أرسل إنذارا للقلعة البيضاء.

وواصل المصدر أن ميشالاك يرفض أي حلول ودية ويطالب بمستحقاته المتبقية بشكل كامل من أجل الرحيل عن صفوف الزمالك والتي تقدر بـ727 ألف دولار.

وتابع بأن الزمالك لن يستطيع رفع اسم كونراد من قائمته حتى تقديم مخالصة مالية بجميع مستحقاته.

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