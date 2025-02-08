السبت 08 فبراير 2025
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رياضة

شتمني بأهلي، ناصر ماهر يصدر بيانا رسميا بعد طرده في مباراة الإسماعيلي

ناصر ماهر، فيتو
ناصر ماهر، فيتو

أصدر ناصر ماهر لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، بيانا رسميا بعد الطرد المباشر الذي تعرض له اللاعب في لقاء الإسماعيلي.

وكتب ناصر ماهر عبر صفحته الرسمية على انستجرام:" أولًا في البداية أنا بعتذر عن أي خطأ صدر مني، وأي حد زعل مني وده كان رد فعل سريع مني بسبب شتيمة اللاعب لعائلتي.

وواصل: "متقبل العقوبة وده شيء طبيعي، وآسف جدًا لجماهير نادي الزمالك وجماهير نادي الإسماعيلي، والمنظومة بالكامل على المشهد غير اللائق.. وأتمنى قبول اعتذاري".

الزمالك يوقع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر

أعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن قراره بتوقيع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر لاعب الوسط وفقًا للائحة الفريق، بعد طرده في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد مدير الكرة بالقلعة البيضاء على أنه يتم تطبيق اللائحة على أي لاعب مخطئ بالفريق.

وحقق نادي الزمالك فوزا صعبا على حساب نظيره الإسماعيلي، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك والإسماعيلي 

وسجل مصطفى شلبي هدف الزمالك الأول في الدقيقة 18. 

وسجل الجزيري هدفا ثانيا للزمالك لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل. 

وتلقى ناصر ماهر لاعب الزمالك بطاقة حمراء في الدقيقة 86. 

وسجل دونجا هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 98. 

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