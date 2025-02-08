السبت 08 فبراير 2025
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رياضة

بـ500 ألف دولار، الاتحاد المنستيري يكشف تفاصيل صفقة أحمد الجفالي إلى الزمالك

أحمد الجفالي
أحمد الجفالي

أعلن نادي الاتحاد المنستيري بشكل رسمي، انتقال أحمد الجفالي إلى نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الجاري.

 

الاتحاد المنستيري يعلن رسميا انتقال أحمد الجفالي إلى الزمالك 

وأصدر نادي الاتحاد بيانا رسميا عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك جاء كالتالي:"

تُعلم الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنستيري أنه تم الاتفاق على انتقال اللاعب أحمد الجفالي إلى نادي الزمالك المصري مقابل مبلغ قدره 500,000 دولار تصرف على دفعتين، دفعة أولى عند الإمضاء ودفعة ثانية يوم 01.05.2025، مع احتفاظ نادينا بنسبة 20% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب.

وواصل البيان: "نشير إلى أن هذا الانتقال تم رغم أن عقد اللاعب دخل في الفترة المحمية، وكان بإمكانه شراء ما تبقى من عقده بداية من 01 يوليو 2025. 

كما نؤكد أن عملية التفريط في اللاعب لم ترتب عنها أي تكاليف إضافية للنادي، حيث لم تدفع أي عمولات لوكيل أعمال اللاعب".

وأضاف: "كما نؤكد أنه سيتم تسوية الوضعية المالية للاعب الفريق في أقرب الآجال حرصًا منا على توفير المناخ المناسب لتحقيق النتائج الإيجابية. وفي سياق آخر، سيتم تسليم مهام الهيئة التسييرية الجديدة يوم الاثنين 10 فبراير 2025".

وأشار:"كما ندعو الجميع إلى الالتفاف حول الفريق والتعالي بروح المسؤولية ونبذ النفس عن كل أشكال التشتت وراء الشائعات، ونؤكد أن فريقنا، بفروعه المختلفة، يظل دائمًا على قلب رجل واحد".

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