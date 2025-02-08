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رياضة

كوكا يقود لوهافر للفوز على ليل 2ـ1 بالدوري الفرنسي

كوكا يقود لوهافر
كوكا يقود لوهافر للفوز علي ليل 2ـ1 بالدوري الفرنسي

قاد المصري أحمد حسن كوكا، فريقه لوهافر للفوز على نظيره ليل، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الفرنسي.

وسجل أحمد حسن كوكا هدف فريق لوهافر الأول في الدقيقة 38، بينما سجل عيسي سوماري الهدف الثاني في الدقيقة 56. 

بينما جاء هدف فريق ليل الوحيد عن طريق أكبوم في الدقيقة 7+90. 

وشارك كوكا فى التشكيل الأساسى لفريقه لوهافر ضد ليل.

تشكيل لوهافر أمام ليل في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: جورجلين.

خط الدفاع: نيجو، لوريس، كينكو، زواوي.

وسط الملعب: موانجا، دياوارا، سوماري، كيشتا، كاسيمير.

الهجوم: أحمد حسن كوكا.

ترتب لوهافر وليل في الدوري الفرنسي

وبتلك النتيجة يتواجد لوهافر في المركز 17  فى ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، بينما يحتل ليل المركز الخامس برصيد 35 نقطة. 

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احمد حسن كوكا لوهافر ليل كوكا الدوري الفرنسي

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