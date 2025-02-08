السبت 08 فبراير 2025
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رياضة

إمام عاشور يحيى ذكري شهداء الزمالك

إمام عاشور،فيتو
إمام عاشور،فيتو

حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي إحياء ذكري شهداء نادي الزمالك الذي تحل ذكراهم اليوم الموافق 8 فبراير. 

ونشر عاشور عبر حسابه الشخصي علي انستجرام صوره تحمل رقم الـ 20 شهيدا مصحوبة بعبارة “ لن ننساكم في الجنة ”. 

وعلى صعيد آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

وفاز النادي الأهلي أمس الأول الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

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