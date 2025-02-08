بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يُطيح بـ ليتون أورينت من كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا إلى دور الـ 16 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على نظيره ليتون أورينت بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "بريسبان رود" ضمن دور الـ32.

وسجل أورتيجا حارس فريق مانشستر سيتي هدفًا في مرماه في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم ليتون أورينت بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني سجل مانشستر سيتي هدفين عن طريق عبد القادر خوسانوف وكيفين دي بروين في الدقائق 59 و79.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليتون أورينت

وشارك النجم المصري عمر مرموش في مباراة اليوم بشكل أساسي وأكمل المباراة حتى نهايتها، بعدما لعب ضد تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي.

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: اوريلي، رويس، دياز، ريكو لويس.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان.

خط الوسط الهجومي: سافيو، ماكيتي، جاك جريليش.

خط الهجوم: عمر مرموش.



وتأهل مانشستر سيتي إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما فاز على سالفورد سيتي بنتيجة 8/0، في حين أطاح ليتون أورينت بخصمه ديربي كاونتي من البطولة بفضل ركلات الترجيح، في المرحلة السابقة من الكأس.

وتعد تلك المباراة البروفة الأخيرة قبل صدام مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "الاتحاد" في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16.

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