السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يُطيح بـ ليتون أورينت من كأس الاتحاد الإنجليزي

عمر مرموش
عمر مرموش

تأهل فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا إلى دور الـ 16 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على نظيره ليتون أورينت بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "بريسبان رود" ضمن دور الـ32.

وسجل أورتيجا حارس فريق مانشستر سيتي هدفًا في مرماه في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم ليتون أورينت بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني سجل مانشستر سيتي هدفين عن طريق عبد القادر خوسانوف وكيفين دي بروين في الدقائق 59 و79.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليتون أورينت 

وشارك النجم المصري عمر مرموش في مباراة اليوم بشكل أساسي وأكمل المباراة حتى نهايتها، بعدما لعب ضد تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي.

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: اوريلي، رويس، دياز، ريكو لويس.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان.

خط الوسط الهجومي: سافيو، ماكيتي، جاك جريليش.

خط الهجوم: عمر مرموش.


وتأهل مانشستر سيتي إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما فاز على سالفورد سيتي بنتيجة 8/0، في حين أطاح ليتون أورينت بخصمه ديربي كاونتي من البطولة بفضل ركلات الترجيح، في المرحلة السابقة من الكأس.

وتعد تلك المباراة البروفة الأخيرة قبل صدام مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "الاتحاد" في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي مرموش عمر مرموش ليتون اورينت كأس الاتحاد الإنجليزي

مواد متعلقة

صفقة الزمالك المنتظرة، أحمد الجفالي يصل القاهرة خلال ساعات

بعد طرده أمام الإسماعيلي، الزمالك يوقع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمود جهاد خلال مباراة الإسماعيلي

أول قرار من جروس بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي بالدوري الممتاز

محمود جهاد: سعيد بجائزة رجل مباراة الإسماعيلي وأشكر جماهير الزمالك

أحمد حسام: أعد جماهير الزمالك بتقديم الأفضل

جروس: الميركاتو الشتوي لم ينتهِ بالنسبة لي وسعيد بمستوى جهاد وأحمد حسام

زيزو يقود تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري

ads

الأكثر قراءة

الخطيب يحسم منصب مدير الكرة بالأهلي، هذا الاسم الأقرب

بنفس مصير بشار الأسد، تهديد أمريكي لرئيس دولة عربية

أسعار الذهب تواصل الصعود فى البورصة العالمية

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يُطيح بـ ليتون أورينت من كأس الاتحاد الإنجليزي

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

ظهور مشكلة في تصميم سد النهضة، خبير يكشف سر إغلاق إثيوبيا للمفيض

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

مصر تدين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه السعودية

منوعات

المزيد

صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

ترامب يخالف بايدن ويتعهد بحظر "المصاصات الورقية"، ما القصة؟

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

دراسة حديثة تفجر مفاجأة، هل الحياة الفضائية موجودة في أعماق المحيطات؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تواصل الصعود فى البورصة العالمية

البسلة تبدأ من 9 جنيهات، أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الخبز في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الزروع والثمار؟ أمين الفتوى يوضح

أسماء ليلة النصف من شعبان، ماذا يحدث فيها؟

المزيد
الجريدة الرسمية