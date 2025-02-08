السبت 08 فبراير 2025
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رياضة

الخطيب يحسم منصب مدير الكرة بالأهلي، هذا الاسم الأقرب

محمود الخطيب ومحمد
محمود الخطيب ومحمد رمضان

 يجمع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمراء حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، لحسم مدير الكرة الجديد للفريق الأول بالنادي. 

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الخطيب ورمضان يدرسان عدة أسماء خلال الاجتماع المقام الأن لاختيار مدير الكرة الجديد للاستقرار علي واحد منهم لتولي المنصب. 

وقالت المصادر، إن الاسم الأقرب لتولي منصب مدير الكرة بالأهلي هو محمد شوقي لاعب الفريق ومنتخب مصر السابق والنائب الحالي للمدير الفني بقطاع ناشئين القلعة الحمراء.  

وعلى صعيد أخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

وفاز النادي الأهلي أمس الأول الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

 

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