السبت 08 فبراير 2025
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رياضة

حاتم الطرابلسي كلمة السر في تعاقد الزمالك مع أحمد الجفالي

حاتم الطرابلسي
حاتم الطرابلسي

استعان أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، برأي زميله السابق في نادي أياكس الهولندي ونجم منتخب تونس السابق، حاتم الطرابلسي، من أجل الاستفسار عن لاعب فريق الاتحاد المنستيري التونسي، أحمد الجفالي، الذي يُعتبر من أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري التونسي.

أحمد حسام ميدو مع حاتم الطرابلسي
أحمد حسام ميدو مع حاتم الطرابلسي

بحسب المصادر، فقد أبدى حاتم الطرابلسي إشادة كبيرة بأداء الجفالي، مشيرًا إلى أنه لاعب ذو إمكانيات عالية ويمكن أن يكون له دور بارز في مستقبل نادي الزمالك.

 الطرابلسي طالب ميدو بإتمام التعاقد مع الجفالي، مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة، خاصة مع قدرته على التحكم في وسط الملعب وصناعة اللعب بشكل مميز.

 ومن خلال استشارة الطرابلسي، بدا أن ميدو قد حصل على تأكيدات قوية بشأن إمكانيات الجفالي الفنية والبدنية، مما عزز من رغبة الزمالك في إتمام الصفقة.

وفقًا للمصادر داخل نادي الزمالك، فإن النادي قد حصل بالفعل على توقيع اللاعب التونسي أحمد الجفالي، ليكون إضافة جديدة لصفوف الفريق.

أحمد الجفالي
أحمد الجفالي

 ومن المتوقع أن يساهم الجفالي في تعزيز قدرات الزمالك الهجومية والوسطية، حيث يمتلك قدرة رائعة على تمرير الكرات بدقة وخلق الفرص لزملائه.

يذكر أن حاتم الطرابلسي كان قد بدأ مسيرته الكروية في فريق الصفاقسي التونسي قبل أن يحترف في أياكس الهولندي في صفقة كانت الأغلى في تاريخ لاعبي تونس عام 2001، بينما بدأ ميدو مشواره مع الزمالك في عام 1999 وانتقل إلى أياكس في نفس العام، ما يوضح العلاقة الوثيقة بينهما والتعاون المشترك الذي أثمر عن هذه النصيحة القيمة.

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