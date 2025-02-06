الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس ببني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
إسعاف بني سويف، فيتو

أصيب 9 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب أتوبيس ببني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ حادث سير ببني سويف 

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر انقلاب أتوبيس بنطاق مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

 

إصابة 9 أشخاص ببني سويف 

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين الـ9 إلى مستشفى الفشن المركزى جنوب بنى سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم، وهم: ايمان ربيع (35 عاما)، شيماء أشرف محمد (27 عامًا)، شيماء سيد عبد الجواد (25 عامًا)، شروق عصام محمد (25 عامًا)، مريم أحمد سمير (17 عامًا)، هدير محمد شريف (16 عامًا)، بسمة محمد غانم (16 عامًا)، عبير محمد شريف (18 عامًا)، ومحمد مصطفى معوض (54 عامًا)، وجميعهم من مدينتي الفشن وببا بمحافظة بني سويف.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم، وتم كتابة تصاريح للخروج للكثير من المصابين.

 

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