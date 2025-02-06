الخميس 06 فبراير 2025
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محافظات

نائب محافظ بني سويف يرافق وزير العمل لتفقد مركز تدريب مهني ومصنع إلكترونيات

زيارة تفقدية ببني
زيارة تفقدية ببني سويف، فيتو

اصطحب بلال حبش نائب محافظ بني سويف، محمد جبران، وزير العمل، خلال زيارته لمركز التدريب المهني شرق النيل التابع للمديرية، بهدف الوقوف على احتياجات المركز ودعم دوره في تدريب وتأهيل الشباب والعمالة لسوق العمل، وذلك بحضور أحمد معوض، وكيل وزارة العمل بالمحافظة، وأحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، وعلي يوسف، رئيس مركز ومدينة بني سويف.

 

وزير العمل في زيارة لبني سويف 

 

وتفقد الوزير ونائب محافظ بني سويف، أعمال التطوير الجارية بالمركز، حيث تابعا آلية العمل داخل الورش التدريبية، والتي تشمل ورش الخياطة والتفصيل، واللحام، وتشكيل المعادن يدويًا، وتصنيع ماكينات التعبئة والتغليف، كما استمعا إلى شرح من مسؤولي المركز حول دوره في تدريب الشباب وطلاب المدارس الفنية، وأبرز التحديات التي تواجه منظومة التدريب المهني.

 

كما شملت الجولة التفقدية زيارة مصنع توشيبا بمنطقة الصناعات المتوسطة شرق النيل، التابع لمجموعة العربي. وخلال الاجتماع الذي حضره المهندس محمد العربي، تمت مناقشة مستجدات العمل داخل المصنع، الذي يختص بإنتاج ضفائر الغسالات، ويضم نحو 50 عاملًا، بالإضافة إلى مركز خدمة ومنفذ لبيع الأجهزة الكهربائية التي تنتجها المجموعة.

 

تفقد خط الإنتاج بمصنع إلكترونيات

 

وخلال تفقد خط الإنتاج، ناقش وزير العمل ونائب محافظ بني سويف، مع مسؤولي مجموعة العربي خطط تطوير الإنتاج، وسبل تعزيز دور المصنع في الصناعة المحلية، كما أكدا على دعم الدولة للاستثمارات الوطنية، لما لها من دور بارز في توفير فرص العمل وتعزيز الصناعة المصرية، خاصة مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات لتعظيم القيمة المضافة ودعم الاقتصاد الوطني.

 

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