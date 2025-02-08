السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

وفد إسرائيلي يتوجه إلى الدوحة اليوم لمناقشة صفقة الأسرى

طائرة إسرائيلية،
طائرة إسرائيلية، فيتو

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي في تقرير له اليوم السبت، أن وفد إسرائيلي سيتوجه إلى الدوحة اليوم السبت للقاء مسؤولين قطريين ومناقشة صفقة الأسرى.

 

وفد إسرائيلي يتوجه إلى الدوحة 

وأضاف الموقع الأمريكي في تقريره: "أن محادثات الوفد الإسرائيلي بالدوحة ستكون تقنية لعدم حصوله على تفويض بشأن بحث المرحلة الثانية".

وأكد أكسيوس أن المجلس الأمني الوزاري المصغر سيعقد اجتماعا الاثنين المقبل بعد عودة نتنياهو إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي سيناقش الاثنين المقبل مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وفي المقابل أكد قيادي كبير في حركة حماس أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في خطر وقد ينهار.

 

اتفاق وقف إطلاق النار في خطر 

وأضاف المسؤول الحمساوي في تصريحات له: "الحركة لا ترغب في العودة للحرب مع إسرائيل ولا تزال مستعدة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار".

ونفذت حماس وإسرائيل اليوم السبت العملية الخامسة من  تسليم الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الدفعة الخامسة من تبادل الأسرى 

وتسلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، من حركة حماس، المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة من وسط قطاع غزة.

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صفقة الأسرى الدوحة إسرائيل مفاوضات الأسرى

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