السبت 08 فبراير 2025
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سياسة

خبير استراتيجى: إعلان ترامب بتسلم غزة من إسرائيل بعد انتهاء القتال بالونة اختبار

طارق فهمى،فيتو
طارق فهمى،فيتو

قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجى: إن إعلان الرئيس ترامب بتسلم غزة من إسرائيل بعد انتهاء القتال أمر لن يحدث ولن يكون هناك تسليم لقطاع غزة للجانب الأمريكى أو غيره، وهذه التصريحات عبارة عن بالونة اختبار وجس نبض لكل الأطراف.

 

وتابع فى تصريح لـ فيتو" اعتقد أن هذه الفكرة تشير إلى أمور عديدة على رأسها أن فكرة التهجير او الترانسفير كامنة فى العقل الصهيونى بالاضافة إلى أن هناك تنسيقا أمريكيا اسرائيلىا على تنفيذ هذا المخطط أضف الى ذلك تحريض الادارة الامريكية لـ حكومة اسرائيل على المضى فى السيناريو المخطط الصهيوني.

 

وأضاف: الاخطر هو الترويج من جانب اسرائيل بان القطاع لا يملكه احد ويمكن ان يكون سليكون او سنغافورة جديدة، وبالتالى مكمن الخطورة هنا هو السعى من جانب الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، وهذا سيكون له تأثيره على الامن القومى وسيؤدى الى احداث نوع من التشويش على مفاوضات وقف اطلاق النار وتشجيع الحكومة الاسرائيلية والمستوطنين على الدخول فى المواجهة والتصعيد بصورة كبيرة


واستكمل: إن الخوف من  تجدد المواجهات نتيجة هذة التصريحات الامريكية والاسرائيلية غير المسئولة، وبالتالى مازالنا فى المربع صفر فى المفاوضات القائمة بين الأطراف المختلفة، وبالتالى تاخير الوصول الى حل جذرى للمشكلة الفلسطينية.
 

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غزة ترامب تهجير الفلسطنين إسرائيل القضية الفلسطينية

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