اختفاء حقيبة حماس في التبادل الخامس، ماذا تغير في صفقة الرهائن؟

شهدت عملية تبادل الرهائن الخامسة، التي أجرتها حركة حماس اليوم السبت، ملاحظات بارزة، أبرزها الضعف الجسدي الواضح الذي بدا على الرهائن المحررين، إلى جانب الرسائل التي حملتها تصريحاتهم، والأسلحة الثقيلة التي رافقت الحدث.

تفاصيل العملية

سلمت حركة حماس ثلاثة رهائن إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ضمن المرحلة الخامسة من تبادل الأسرى بموجب اتفاق الهدنة.

وقبيل عملية التسليم، ظهر مسلحو حماس بأسلحة ثقيلة، من بينها رشاشات وبنادق، مثل بندقية «الغول» التي استخدمت في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي. وشهدت المنطقة تجمعات شعبية لمتابعة الحدث، لكنها ظلت على مسافة من المنصة التي أُقيمت في ساحة خارج نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.

وكما في كل عمليات التبادل السابقة، حرصت الحركة وجناحها المسلح على إرسال رسائل لإسرائيل عبر الشعارات واللافتات المرفوعة، والتي تضمنت صورًا لقادة بارزين قُتلوا خلال المواجهات، مثل محمد الضيف ومروان عيسى، بالإضافة إلى زعيمي الحركة يحيى السنوار وإسماعيل هنية.

وظهر مقاتلو «كتائب القسام» بزيّهم العسكري المكوي والمرتب، فيما ارتدى بعض الأطفال أيضًا أزياء مشابهة، في مشهد حمل دلالات رمزية واضحة.

ملامح الإنهاك على الرهائن

بخلاف الدفعات السابقة التي بدا فيها الرهائن بصحة جيدة، ظهر الرهائن الذين أُطلق سراحهم اليوم في حالة جسدية متدهورة، حيث بدت عليهم علامات الهزال والإعياء.

وأصدرت عائلات الرهائن بيانًا بعد تسلّمهم، جاء فيه: «الصور التي التُقطت أثناء إطلاق سراح أوهاد وإيلي وأور دليل صارخ على أن وقت الأسرى ينفد. يجب إخراج الجميع فورًا».

من جهته، علّق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، عبر منصة «إكس»، قائلًا: «المشاهد القاسية هذا الصباح أثناء نقل المختطفين تمزق القلب وتؤكد الحاجة الملحة لمواصلة إعادتهم. الوقت قد نفد، ويجب إعادة الجميع إلى الوطن».

رسائل عبر صوت الرهائن

في سابقة جديدة، سمحت حماس لأحد الرهائن بالتحدث علنًا أثناء تسليمه، حيث وجه دعوة لعائلات الأسرى لمواصلة الضغط لإنجاز الصفقة، كما طالب الحكومة الإسرائيلية بمتابعة المفاوضات للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

كما شدد على أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، معربًا عن أمله في استمرار المفاوضات وإنهاء الحرب، في تصريحات حملت رسائل غير مباشرة بشأن مستقبل الاتفاق.

غياب "الهدايا" المعتادة

خلافًا للمرات السابقة، غابت عن عملية التسليم هذه المرة الحقيبة الورقية البنية التي كانت حماس تسلمها للرهائن، والتي تحتوي عادةً على خريطة لقطاع غزة، وصور للرهينة أثناء أسره، إلى جانب شهادة. وفي هذه المرة، لم يبقَ سوى الشهادة، بينما اختفى باقي المحتوى المعتاد.

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