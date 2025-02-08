الغضب يجتاح إسرائيل بسبب إلقاء الأسرى كلمات على منصة التسليم

علق محمود صيام خبير استراتيجي، من قطاع غزة، على مشهد تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في الدفعة الخامسة من صفقة التبادل، موضحًا أن الواضح والمتابع للصحافة الإسرائيليين والمحللين السياسيين الإسرائيليين يرى أن هناك حالة من الغضب الشديد والكبير بسبب إجراء المقاومة الفلسطينية لقاءات مع الأسرى وإلقاء كلمات بمشهد التسليم.

اجتياح الغضب في إسرائيل

وشدد «صيام»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن المشهد بدى واضحًا وجليًا، موضحًا أنه بعد دقائق من بث هذه المشاهد على شاشات التلفزيون اجتاح الغضب كل وسائل الإعلام الإسرائيلية، موضحًا أنه كان هناك رسائل من قبل المحتجزين الإسرائيليين الذي تم تسليمهم اليوم إلى الصليب الأحمر ونقلهم إلى إسرائيل، حيث إنه تم توجيه التهم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن الفصائل الفلسطينية لا تلقي له بألا.

دعم أمريكي غير محدود من أمريكا لإسرائيل

وأوضح أن المشهد السياسي اليوم بدى واضحًا في إسرائيل، بأن إسرائيل مدعومة بشكل كبير وغير محدود من أمريكا، مشددًا على أن حماس اليوم وخلال مشهد التسليم بعثت العديد من الرسائل بأنها باقية في اليوم التالي في قطاع غزة.

رسائل حركة حماس

وتابع: «رسائل حركة حماس اليوم كتبت بـ3 لغات وهو ما أثار موجة من الغضب في وسائل الإعلام الإسرائيلية متهمين نتنياهو بالتهاون التخاذل وتم اتهامه أيضا بعدم الوفاء بوعوده».

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