السبت 15 مارس 2025
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في رحاب الحبيب.. الصحابة يصلون على النبي

 كان صحابةُ رسولِ الله، صلى الله عليه وآله وسلم، يتبارون في الصلاة عليه والتسليم، كما أمرهم بذلك المولى، عز وجل.. وكانوا يستخدمون كل صيغ البلاغة، ومفردات العربية، في الثناء على الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وآله وسلم، ويتعبدون بتلك الصيغ، والعبرات البديعة.


ولعل أبلغ البلغاء كان هو الإمام علي بن أبي طالب، كرَّم الله وجهه، الذي وصفه الحبيب، صلى الله عليه وآله وسلم، بأنه باب مدينة العلم.. 

 

فعن بعض الصحابة؛ كان عليٌّ يعلمنا الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم: "اللهم داحي المدحوَّات، وبارئ المسموكات، اجعل شرائف صلواتك، ونوامي بركاتك، ورأفة تحننك على محمد عبدك ونبيك ورسولك، الفاتح لما أُغلق، والخاتم لما سبق، والمُعْلن الحقَّ بالحق، والدامغ لجيشات الأباطيل، كما حُمِّل فاضطلع بأمرك لطاعتك، مستوفزا في مرضاتك، واعيا لوحيك، حافظا لعهدك، ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أَوْرى قبسا لقابس.. 

آلاء الله تصل بأهله أسبابه، به هُديَت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم، وأبهَج موضحات الأعلام، ونائرات الأحكام، وميزات الإسلام، فهو أمينك المأمون، وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين، وبعيثُك نعمة، ورسولُك بالحق رحمة، اللهم أفسح له في عدلك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك، مهنئات له غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول، وجزيل عطائك المعلول.
اللهم أعلِ على بناء الناس بناء، وأكرم مثواه لديك ونزله، وأتم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبولَ الشهادة، ومرضيّ المقالة، ذا منطق عدل، وخطة فصل، وبرهان عظيم".


وعنه أيضا في الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين، والنبيين والصديقين، والشهداء والصالحين، وما سبح لك من شيء يا رب العالمين، على محمد بن عبد الله، خاتم النبيين، وسيد المرسلين، وإمام المتقين، ورسول رب العالمين، والشاهد البشير، الداعي إليك بإذنك السراج المنير، وعليه السلام".


وعن عبد الله بن مسعود: "اللهم اعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين، محمد عبدك ورسولك، إمام الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".

 

في رحاب الحبيب.. كيف نصلي على النبي؟

في رحاب الحبيب.. الوفاء العظيم


وكان عليٌّ يقول في التشهد: السلام على نبي الله، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام عليك رسول الله، السلام على محمد بن عبد الله، السلام علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات، من غاب منهم ومن شهد.
اللهُمَّ اغفر لمحمد وتقبلْ شفاعته، واغفرْ لأهلِ بيته، واغفرْ لي ولوالديَّ، وما ولدا وارحمهما.. السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلامُ عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

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