في رحاب الحبيب.. كيف نصلي على النبي؟

كيف نصلي على سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا السؤال شغل الصحابة، رضوان الله عليه، ومن الطبيعي أن يشغلنا.. ووردت في توضيحه بعض الأحاديث النبوية الشريفة، ومنها أنه قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: "قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".



وفي رواية مالك عن أبي مسعود الأنصاري، قال: "قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آله، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد عُلِّمتُم".



وعن عقبة بن عمرو: "اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد".. وعن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه علي بن أبي طالب، قال: عدَّهن في يدي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقال: "عدهن في يدي جبريل، وقال: هكذا نزلت من عند رب العزة.. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد، كما ترحمت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد، وعلى آل محمد، كما تحننت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد، وعلى آل محمد، كما سلمت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".



وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".



وفي رواية زيد بن خارجة الأنصاري: سألت النبي، صلى الله عليه وسلم، كيف نصلي عليك؟ فقال: "صلوا واجتهدوا في الدعاء ثم قولوا: اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد".



وعن طاوُس، عن ابن عباس، أنه كان يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى، وارفع درجته العليا، وآته سؤله في الآخرة والأولى، كما آتيت إبراهيم وموسى.



وعن ابن مسعود، رضي الله عنه، أنه كان يقول: إذا صليتم على النبي، صلى الله عليه وسلم، فأحسنوا الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون، لعل ذلك يعرض عليه، وقولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين، وإمام المتقين وخاتم النبيين، محمد عبدك ورسولك إمام الخير، وقائد الخير، ورسول الرحمة.. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد.

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