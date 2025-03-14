الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

في رحاب الحبيب.. كيف نصلي على النبي؟

كيف نصلي على سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا السؤال شغل الصحابة، رضوان الله عليه، ومن الطبيعي أن يشغلنا.. ووردت في توضيحه بعض الأحاديث النبوية الشريفة، ومنها أنه قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: "قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".


وفي رواية مالك عن أبي مسعود الأنصاري، قال: "قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آله، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد عُلِّمتُم".


وعن عقبة بن عمرو: "اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد".. وعن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه علي بن أبي طالب، قال: عدَّهن في يدي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقال: "عدهن في يدي جبريل، وقال: هكذا نزلت من عند رب العزة.. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد، كما ترحمت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد، وعلى آل محمد، كما تحننت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد، وعلى آل محمد، كما سلمت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".


وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".


وفي رواية زيد بن خارجة الأنصاري: سألت النبي، صلى الله عليه وسلم، كيف نصلي عليك؟ فقال: "صلوا واجتهدوا في الدعاء ثم قولوا: اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد".


وعن طاوُس، عن ابن عباس، أنه كان يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى، وارفع درجته العليا، وآته سؤله في الآخرة والأولى، كما آتيت إبراهيم وموسى.

 

في رحاب الحبيب.. الوفاء العظيم

في رحاب الحبيب.. متى نصلي على النبي؟


وعن ابن مسعود، رضي الله عنه، أنه كان يقول: إذا صليتم على النبي، صلى الله عليه وسلم، فأحسنوا الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون، لعل ذلك يعرض عليه، وقولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين، وإمام المتقين وخاتم النبيين، محمد عبدك ورسولك إمام الخير، وقائد الخير، ورسول الرحمة.. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة رحمة الله الإكثار من الصلاة على النبي الصلاة على النبى سر الصلاة على رسول الله فضل الصلاة على رسول الله فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي محمد أبو المجد

مواد متعلقة

في رحاب الحبيب.. رسولُ الله في بيته

في رحاب الحبيب.. خبيب صحابي دفنته الملائكة

في رحاب الحبيب.. حكم الصلاة على النبي

في رحاب الحبيب.. حب آل البيت

في رحاب الحبيب.. هكذا تحدثت عنه التوراة

الأكثر قراءة

أول رد من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الجمعة 14 مارس 2025

السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة

هل يؤثر حريق المعامل المركزية على خدمات التحاليل للمواطنين؟ الصحة توضح

بدء أعمال تبريد معامل الصحة المركزية لمنع تجدد اشتعال النيران (صور)

درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

صفقة من الدوري الإيطالي، ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

أخبار مصر: حريق هائل بمعامل وزارة الصحة ومدبولي يتابع، صلح مرتضى منصور وشوبير، ترامب يخطط لضرب بنما، الموجة الحارة تتصاعد

منوعات

المزيد

عاصفة مطرية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

باحثون ينجحون في تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة

ترامب يظهر بفيديو شارح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة"

الأم المكلومة التي أبكت السوريين تطل ثانية وهذا ما قالته إلى محافظ السويداء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

الذرة يسجل 130 جنيها للتر، أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

من استشهاد عثمان حتى معركة صفين.. ملخص أحداث الفتنة الكبرى في مسلسل "معاوية" (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة هرمز

ما هي أطول وأقصر آية وكلمة في القرآن الكريم؟ تعرف عليهم

الأزهر للفتوى الإلكتروني يوضح فضل قراءة القرآن في رمضان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية