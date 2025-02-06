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صحة بني سويف تنفذ دورة تدريبية مكثفة لرفع كفاءة الفرق الطبية

دورة تدريبية مكثفة
دورة تدريبية مكثفة لرفع كفاءة الفرق الطبية ببني سويف، فيتو

نفذت مديرية الصحة ببني سويف، دورة تدريبية مكثفة لرفع كفاءة الفرق الطبية، وفقًا لمعايير الجودة وسلامة المرضى، وذلك تحت إشراف الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

 

دورة تدريبية مكثفة لرفع كفاءة الفرق الطبية ببني سويف

واستهدفت الدورة، التي نظمتها إدارة سلامة المرضى بمديرية الصحة ببني سويف، تعريف المشاركين بالمعايير الجديدة لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR بمراكز الرعاية الأولية، وأداة التقييم الذاتي SAT، إضافة إلى منهجيات تحليل الفجوات ووضع خطط العمل وأدوات تحليل ودراسة الأسباب الجذرية.

 

أقيمت الدورة على مدار ثلاثة أيام، من الاثنين 3 فبراير حتى الأربعاء 5 فبراير 2025، بمشاركة 37 طبيبًا يوميًا من فرق سلامة المرضى بالإدارات الصحية ومسؤولي وحدات الاعتماد والتطوير وإدارة متابعة المديريات، وتولت التدريب الدكتورة شروق أحمد كيلاني، مدير إدارة سلامة المرضى مديرية الصحة ببني سويف، حيث اختُتمت الدورة بتسليم شهادات معتمدة للمتدربين.

 

متابعة تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات بني سويف

كما نفذت مديرية الصحة ببني سويف، خطة متابعة تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات، تحت إشراف الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، ومتابعة الدكتورة شروق أحمد كيلاني، مدير إدارة سلامة المرضى بالمديرية.

 

قام فريق سلامة المرضى بمستشفى الحميات ببني سويف، برئاسة الدكتورة مريم عزت وعضوية فاطمة حمدي والدكتورة رنا سمير، بالمرور على الأقسام لمتابعة سير العمل ومدى التزام الفريق الطبي بسياسات العمل.

 

أجرى فريق سلامة المرضى بمستشفى ببا المركزي ببني سويف، برئاسة الدكتورة أسماء أمين وعضوية إسراء عادل وأفراج عبد الرحمن، متابعة لجميع الأقسام، إضافة إلى المرور على حضانات وكُلى سدس، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، وإصلاح الأعطال.

 

متابعة تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات بني سويف
متابعة تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات بني سويف

 

زيارات لمستشفيات الرمد وسمسطا والواسطى المركزين

قام فريق مستشفى الرمد ببني سويف، المكون من الدكتورة أمنية محمد وكرم محمد ونعمة وجيه، بجولة تفقدية لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات، وصيانة الأجهزة، وتدريب الفريق الطبي على التسجيل الطبي الجيد.

 

نفذ فريق مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف، المكون من أميرة علي ووردة مرسي، متابعة فعالة لأقسام المستشفى، مع التركيز على تحسين التسجيل الطبي.

 

تابع فريق مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، برئاسة الدكتور محمود وعضوية هاجر نصر ووردة محروس وسماح عبد الباقي ورانيا سيد، توافر الأدوية والمستلزمات، والالتزام بعمل محاضر فتح لعربة الطوارئ، وتحسين التسجيل الطبي في سجل الإنعاش القلبي الرئوي، إضافة إلى مراجعة الملفات الطبية، وتدريب الفرق الطبية على التسجيل الدقيق.

 

تأتي هذه الجولات في إطار حرص مديرية الصحة ببني سويف، على رفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان توفير بيئة آمنة للمرضى، والارتقاء بجودة الرعاية الطبية المقدمة داخل المستشفيات.

 

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