في رحاب الحبيب.. رسولُ الله في بيته

سيد خلْقِ الله، كان رفيع الخُلُق، جميل الشمائل، رائع الصفات.. ومع ذلك كان في قمة التواضع.

كان، صلى الله عليه وآله وسلم، مستحوزا على القمة في كل ما هو متميز.. ومتمتعا بجميع الميزات التي يتمنى أن يمتكل كل إنسان جزءًا منها.



عن خلقه، تتحدث السيدة عائشة، فتقول حين سئلت: "كان خلقه القرآن". وحين ودخل الصحابي مسروق بن الأجدع على السيدة عائشة، فقال لها: حدثيني بأخلاق رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألست رجلا عربيا تقرأ القرآن؟ قال: قلت: بلى، قالت: فإن القرآن خلقه.



وفي رواية عن زُرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، قال: قلت لعائشة: أنبئيني عن خلق رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: قلت: بلى، قالت: فإن خلق رسول الله، صلى الله عليه وسلم، القرآن، قال قتادة: وإن القرآن جاء بأحسن أخلاق الناس.



أما أنس بن مالك، فقال: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أحسن الناس خلقا.. وعن أبي عبد الله الجدلي، قال: سألتُ عائشة: كيف كان خُلُقُ النبي، صلى الله عليه وسلم، في بيته؟ قالت: كان أحسن الناس خُلُقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح.



ودخل نفرٌ على زيد بن ثابت (كاتب الوحي)، فقالوا: حدثنا عن أخلاق رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا أحدثكم؟ كنتُ جاره، فكان إذا نزل عليه الوحيُ أرسل إليَّ فكتبته له، وكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، أفكلُّ هذا أحدثكم عنه؟!



وعن عائشة أنها سئلت: كيف كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا خلا في بيته؟ قالت: كان ألين الناس وأكرم الناس، وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بسَّاما.. وعن إبراهيم بن الأسود، قال: قلت لعائشة: ما كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ما كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يصنع في بيته؟ قالت: كان في مهنة أهله.



وفي الرواية التي ذكرها وهب بن جرير: وإذا حضرت الصلاة خرج فصلى، وقال عفَّان في حديثه: وإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة.. وفي حديث آخر، قيل لعائئشة: ما كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يصنع في بيته؟ قالت: ما يصنع أحدكم، يرقع ثوبه ويخصف نعله.



وعن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قلت لعائشة: ما كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يصنع في بيته؟ قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله، ويعمل ما تعمل الرجال في بيوتهم.. وقالت عائشة، أيضا: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يعمل عمل البيت، وأكثر ما يعمل الخياطة.



وعن خلق الرحمة، في الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وآله وسلم، قالت عائشة، رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، خادما ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله.



وروى سيدنا علي زين العابدين بن سيدنا الحسين، رضي الله عنهما، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم يضرب امرأة ولا خادما ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله.



هكذا كان الحبيب، صلوات ربي وتسليماته عليه في بيته، وهكذا كان أهل البيت في رحبا الحبيب.



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