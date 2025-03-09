في رحاب الحبيب.. حكم الصلاة على النبي

معظم العلماء يعتبرون الصلاة على سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، في حكم الفريضة على كل مسلم ومسلمة.. ويعدون الإكثار منها فضيلة كبرى، وتفضي إلى رفع الدرجات في الدنيا والآخرة.. ويستندون إلى قول الله تعالى: "إَنَّ اللهَ وملائكتَهُ يُصلُّون على النبيِّ يا أيُّها الذين آمنوا صّلُّوا عليْهِ وسَلِّموا تسْليمًا". (الأحزاب: 56).



وفي تفسير هذه الآية، قال ابن عباس: إن معناه أن الله وملائكته يباركون على النبي.. وقال أبو بكر القشيري: الصلاة لله من دون النبي، صلى الله عليه وسلم، رحمة، وللنبي، صلى الله عليه وسلم، تشريف وزيادة تكرمة. وقال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء.



وأما التسليم الذي أمر به الله تعالى عباده، فقال عنه القاضي أبو بكر بن بكير: نزلت هذه الآية على النبي، صلى الله عليه وسلم، فأمر الله أصحابه أن يسلموا عليه، وكذلك من بعدهم أُمروا أن يسلموا على النبي، صلى الله عليه وسلم، عند حضورهم لروضته، وعند ذكره.



وفي معنى السلام عليه ثلاثة وجوه.. الأول: السلامة لك ومعك. الثاني: السلام (اسم الله) على حفظك ورعايتك. الثالث: السلام بمعنى المسالمة له والانقياد، كما قال: "فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بيْنَهُم ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أنْفُسِهم حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تسْلِيمًا". (النساء: 65).



الصلاة على النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، فرضٌ على الجملة، هكذا قال القاضي عياض، في كتابه الشِّفا، غير محدد بوقت؛ لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب، وأجمعوا عليه.



وقال القاضي أبو بكر بن بكير: افترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلموا تسليما، ولم يجعل ذلك لوقت معلوم؛ فالواجب أن يكثر المرءُ منها، ولا يغفل عنها.. وقال القاضي أبو محمد بن نصر: الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، واجبة في الجملة.



وشدد الإمام الشافعي على الصلاة على رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: مَنْ لم يُصلِّ على النبي، صلى الله عليه وسلم، من بعد التشُّهد الأخير في الصلاة قبل السلام فصلاتُه فاسدةٌ، وإن لم يُصّلِّ عليه قبل ذلك لم تُجزه.. وأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة، وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون نسيان.



وروى أبو محمد بن أبي يزيد، عن محمد بن المواز: أن الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، فريضة.. وفي الحديث الشريف: "لا صلاةَ لمن لم يصلِّ عليِّ".. وفي حديث عن ابن مسعود، عن النبيِّ، صلى الله عليه وسلم: مَنْ صلَّى صلاةً لمْ يُصلِّ فيها عليّ وعلى أهلِ بيتي لم تُقْبلْ منه".

ومن قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: لو صّلِّيْتُ صلاةً لم أُصَلِّ فيها على النبيِّ، صلى الله عليه وسلم، ولا على أهل بيته لرأيت أنها لم تتم.

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