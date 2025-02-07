أكثر من 100 ثعبان يحتل حديقة منزل بأستراليا

في واقعة غريبة من نوعها، أصيب رجل بصدمة بعد اكتشاف أكثر من 100 ثعبان سام مرعب اتخذوا من حديقة منزله موطنا لهم.

حادثة مرعبة في منزل بأستراليا



وقال المواطن الأسترالي، الذي يدعى ديفيد شتاين إنه شعر بـالرعشة بعدما وجد 102 من الثعابين حمراء البطن في حديقته في غرب سيدني بأستراليا، ما اضطره لطلب المساعدة.

وكشف شتاين أنه رأى الثعابين تلتوي فوق كومة من القش قبل أن يركض لجلب كاميرته من داخل المنزل.



وعندما عاد، قال إن الثعابين كانت قد تسللت داخل الكومة. وقد شارك الرجل الأسترالي صورا صادمة تظهر مجموعات الثعابين التي تم إخراجها من حديقته بعدما استدعى متخصصين في اصطياد الثعابين، الذين اعترفوا لاحقا بأن الموقف كان "غريبا" أثناء مساعدتهم له في إزالتها.

وتحدث شتاين إلى برنامج Sunrise على القناة الأسترالية السابعة، قائلا إنه اتصل بشركة متخصصة بعد أن اكتشفت زوجته أن الثعابين الإناث تميل إلى التجمع قبل الولادة.

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