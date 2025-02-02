الأحد 02 فبراير 2025
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مصرع شخص وإجلاء الآلاف بسبب الفيضانات الغزيرة في أستراليا

استراليا
استراليا

قالت السلطات الأسترالية، اليوم الأحد: إن شخصًا لقي مصرعه في ولاية كوينزلاند شمالي البلاد، بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، فيما حثت الآلاف على إخلاء منازلهم والتوجه إلى مناطق أكثر ارتفاعًا.

ووفقًا لتقارير رسمية، فإن منطقة هينشينبروك شاير الساحلية، التي يسكنها نحو 11 ألف شخص وتقع على بعد 500 كيلومتر شمالي مدينة بريزبين، تواجه  فيضانات كبيرة، كما تأثرت بضع ضواحٍ في مدينة تاونسفيل القريبة.


وأكدت سلطات إدارة الطوارئ الإقليمية صباح الأحد: "أنه يجب على سكان المناطق المنخفضة جمع معدات الإخلاء والانتقال إلى أماكن أكثر أمانًا وارتفاعًا، حيث يشكل الوضع خطرًا على الأرواح والممتلكات".

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية، أن الفيضانات نجمت عن  أمطار غزيرة تسببت بها منطقة ضغط منخفض مشبعة بالرطوبة، متوقعة أن تصل كمية الأمطار المتساقطة خلال 24 ساعة إلى 11.8 بوصة (نحو 300 ملم).


وأضافت الهيئة: أنه من المرجح أن يستمر هطول  الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح المدمرة حتى أوائل الأسبوع المقبل، بناءً على قوة المنخفض الجوي وموقعه.

ويشهد شرق أستراليا فيضانات متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها في يناير 2023، عندما تعرَّض الإقليم الشمالي لفيضانات نادرة الحدوث مرة كل 100 عام، بسبب ظاهرة النينيا المناخية.

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الأمطار الغزيرة السلطات الأسترالية امطار الغزيرة هيئة الأرصاد الجوية كوينزلاند

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