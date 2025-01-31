مصرع طفل لدغه ثعبان أمام منزله بسوهاج

لقي طفل مصرعه متأثرا بـ لدغة ثعبان أثناء لهوه أمام منزله، بمركز جرجا بسوهاج، وتم نقل الجثة الى مستشفي جرجا العام، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف بعضلة القلب نتيجة لدغ ثعبان

مصرع طفل لدغه تعبان أمام منزله بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بوصول الطفل معتز م ع م ح-4 سنوات إلى مستشفى جرجا العام " جثة هامدة " ادعاء لدغ ثعبان ومقيم بمركز جرجا.



افاد والده 30 عاما سائق أنه أثناء لهو نجله المذكور أمام منزله المتاخم لأرضه الزراعية لدغه ثعبان مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية .



بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية به، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف بعضلة القلب نتيجة “ لدغ ثعبان” وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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