إسرائيل تفرج عن 183 أسيرا فلسطينيا غدا السبت

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تفرج دولة الاحتلال غدا السبت في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل عن 18 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و54 أسيرا من الأحكام العالية، و111 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر.

الإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا غدا

وفي السياق ذاته، أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الجمعة، أن الكتائب قررت الإفراج يوم غد السبت عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم؛ إلياهو داتسون يوسف شرابي، أور إبراهم ليشها ليفي وأوهاد بن عامي.

وأكدت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها ملتزمة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

حماس تؤكد التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار

وقالت حركة حماس إن الاحتلال لا يزال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني خاصة ما يتعلق بالإيواء والخيام ومعدات رفع الأنقاض والوقود ومتطلبات الترميم.

وكشفت تصريحات حكومة الاحتلال عن نيتهم بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعودة إلى القتال مجددا بعد الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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