المستشار الألماني يعلن رفض مخطط ترامب لتهجير سكان غزة

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، الجمعة، أنه يعارض تماما مخطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "لإعادة توطين سكان غزة".

إعادة توطين سكان غزة

وأضاف خلال تجمع انتخابي في لودفيجسبورج بغرب ألمانيا: "أرفض تماما ما يطرحه الرئيس ترامب، لا يمكننا إعادة توطين سكان غزة في مصر والأردن، هذا الأمر غير مقبول"، نقلا عن "رويترز".

مازالت تداعيات إعلان ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة تلقي بظلالها على كافة الصعد، وسط رفض عربي ودولي للمقترح الذي يزعم تحويل قطاع غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، بحسب تعبير الرئيس الأميركي.

وفي آخر التطورات، حذر رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اللواء شلومي بيندر، من عواقب خطة ترامب بشأن غزة، محذرًا من أنها قد تشعل المنطقة، بحسب ما نقلت عنه القناة 13 الإسرائيلية. وأضافت القناة 13 أن قادة عسكريون كبار قلقون من عواقب الخطة.

كما انتقد المستشار الألماني، الجمعة، عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن "العقوبات أداة خاطئة".

وقال إن العقوبات "تهدد المؤسسة التي من المفترض أن تضمن عدم قدرة المستبدين في هذا العالم على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب، وهو أمر مهم للغاية".

وفرض ترامب، الخميس، عقوبات اقتصادية وحظرًا على السفر تستهدف من يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية مع مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة مثل إسرائيل.

وفي السياق، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، أن برلين ستواصل دعم المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من عدم اتضاح تأثير العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على المحكمة.

وأضاف المتحدث: "لن أتفاجأ مطلقا إذا اجتمعت بعض الدول في نيويورك خلال اليوم وأظهرت علنا هذا (دعمها) مرة أخرى".

ومن جانبها، نددت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بقرار ترامب فرض عقوبات عليها متعهدة بمواصلة "إحقاق العدالة" في العالم.

وقالت الهيئة في بيان إن "المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسومًا يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد".

وحثت المحكمة الدول الأعضاء فيها على "الوقوف متحدين" من أجل العدالة وحقوق الإنسان.

وأكدت المحكمة أنها "تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها".

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