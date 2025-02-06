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خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال السابق يكشف عن تفعيل بروتوكول هانيبال لقتل الأسرى الإسرائيليين بغزة

جالانت، فيتو
جالانت، فيتو

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف جالانت:أعطينا أوامر للجيش باستخدام إجراء هانيبال أي بقتل أسرى مع آسريهم، في إشارة إلى مقاتلي المقاومة الفلسطينية.

جالانت يكشف فضائح جيش الاحتلال

وأضاف يوأف جالانت في حديثه:" اقتحام بن جفير للمسجد الأقصى كان بمثابة تفجير للأوضاع".

وفي وقت سابق  قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، إن السيطرة على الضفة الغربية ضرورة أمنية وإستراتيجية لوجود إسرائيل.

وأضاف أن دعم المستوطنات ومنع البناء غير القانوني ضروري للحفاظ على أمن وسيادة إسرائيل.

يشار إلى أنه بالرغم من وقف العمل بروتوكول هانيبال عام 2016، على ما يبدو أن حكومة الاحتلال اتجهت لتفعيله خلال العدوان على غزة،  لرفع قيد حماية الرهائن عن العمليات العسكرية للتخلص من الأسرى.

بروتوكول هانيبال العسكري، هو توجيه تطبقه قواته العسكرية ويتعلق بكيفية رد الوحدات الميدانية عندما يؤسر جندي من قبل قوات معادية.


يسمح هذا التوجيه العسكري  باستخدام الأسلحة الثقيلة في حالة أسر أي جندي إسرائيلي لمنع الآسرين من مغادرة موقع الحادث؛ ويتيح القتل العشوائى حتى لو شكل ذلك خطرًا على حياة الجندي المخطوف.

 

وكانت أول صياغة لهذا التوجيه في عام 1986 من قبل أوري أور، وجابي أشكنازي، وقائد المنطقة الشمالية عمرام ليفين، ورئيس مجلس الأمن القومي الجنرال احتياط يعقوف عامي درور.


وذكرت صحيفة هاآرتس الإسرئيلية، فى تقرير سابق لها، أن رئيس أركان الجيش  الإسرائيلي الأسبق جادي أيزنكوت ألغى التوجيه العسكري في يونيو 2016.

في مارس 2018، أصدر مجلس مدققي الحسابات الحكومية، وهو هيئة حكومية إسرائيلية، تقريرًا ينتقد هذا التوجيه العسكري من عدة نواحٍ. 


 

 

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