الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعيد نشر قواته في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن الفرق 99 و162 و143 أعادت انتشارها في غزة بشكل دفاعي، بزعم تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

جيش الاحتلال يعيد انتشاره في غزة 


وقال جيش الاحتلال في بيانه:" إن قائد القيادة الجنوبية أجرى تقييما أمنيا بشأن غزة استعدادا لتنفيذ عملية تبادل الأسرى المقبلة".

وكشفت تصريحات حكومة الاحتلال عن نيتهم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعودة إلى القتال مجددا بعد الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق قال وزير خارجية الاحتلال  الإسرائيلي، جدعون ساعر، خلال  مؤتمر صحفي، عقده مع نظيره الإيطالي بأسدود إن إسرائيل لن تقبل بوجود حماس في حكم غزة.

ساعر: إسرائيل لن تقبل بوجود حماس في حكم غزة 

وزعم جدعون ساعر أن الأونروا ليست جزءا من الحل في قطاع غزة، مدعيا أن غزة لا تملك أي مستقبل حاليا وهذه فرصة لبناء مستقبل أفضل لأنفسنا والشرق الأوسط.

وأضاف ساعر:"إذا لم نفلح في تحقيق أهدافنا بالوسائل الدبلوماسية فسنعود للخيار العسكري ومن المهم بالنسبة لنا تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله وملتزمون بأهداف الحرب".

ومن جانبها أعلنت حركة حــماس، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها ملتزمة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة  لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

حماس تؤكد التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار 


وقالت حركة حماس إن  الاحتلال لا يزال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني خاصة ما يتعلق بالإيواء والخيام ومعدات رفع الأنقاض والوقود ومتطلبات الترميم.

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