ترامب: سيتم الإفراج عن المزيد من الرهائن لدى حماس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيتم الإفراج عن المزيد من الرهائن لدى حماس، مضيفا: “شهدنا نتائج مذهلة قبل أيام من تسلمي منصبي حيث نجح فريقي في التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.

ترامب: الاتفاق حصل لأنني هددت حماس بالجحيم

وزعم ترامب: "الاتفاق حصل لأنني هددت حماس بالجحيم إذا وصلت البيت الأبيض ولم يتم الإفراج عن الرهائن وتركت إيران في ولايتي الأولى مفلسة ولم يكن لديها أموال لتدفعها لحماس وحزب الله".

وتابع ترامب : "إدارة بايدن عكست كل ما فعلته ورفعت العقوبات عن إيران وسمحت لها بإعادة بيع نفطها".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن قطاع غزة سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة من قبل إسرائيل عند انتهاء الحرب.

الفلسطينيون سيعاد توطينهم في مجتمعات أكثر أمانا في المنطقة

وبحسب الوكالة فقد قال ترامب: “لن تكون هناك حاجة لجنود أمريكيين في غزة، والفلسطينيون سيعاد توطينهم في مجتمعات أكثر أمانا في المنطقة”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مستشارين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قولهم: “نتوقع أن تختفي فكرة ملكية غزة بعد أن اتضح لترمب أنها غير قابلة للتطبيق”.

خطة ترامب بشأن غزة مغرية لإسرائيل لكن فرص نجاحها منخفضة جداُ

وفي سياق متصل، يرى الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي عاموس يادلين أن خطة ترامب بشأن غزة مغرية لإسرائيل لكن فرص نجاحها منخفضة جدا.

ونقلت صحيفة معاريف عن يادلين قوله، إن ترامب أعطى نتنياهو أداة سياسية لتجاوز المرحلة الثانية من صفقة الأسرى وأوهم سموتريتش بوعود بشأن نقل سكان غزة وإعادة الإعمار.

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