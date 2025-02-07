الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
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تصحيح المسار

 إنتبهوا يا سادة فالأمر بحق جلل فقد أحاط بنا الأعداء من كل جانب كما يحاط الأدلة على قصعتها، والخطر محيط ومحدق بنا من كل جانب بعد أن تكالبت علينا قوى الشر، الصهاينة الملاعين وأمريكا ودول الغرب، والحرب دائرة ولا ولن تتوقف ونحن في مرحلة خطيرة جدا نكون أو لا نكون، فيجب علينا أن نجهز ونعد أنفسنا للمواجهة والتحدي.. 

 

ولكي نستطيع أن نواجه كل المخاطر التي تحيط بنا علينا بتصحيح مسارنا وتصحيح علاقتنا بالله تعالى، فهو صاحب الإرادة والقرار والمصير، وهو صاحب المدد والإمداد والذي له عز وجل الأمر من قبل ومن بعد، وهو سبحانه الناصر والنصير لعباده المؤمنين، وهو تعالى القائل “وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ”..

 

وهو القائل أيضا سبحانه "إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ"، والقائل أيضا "وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ"، والقائل تبارك في علاه "كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذْنِ اللَّهِ"، والله تعالى أمرنا بأن نأخذ بالأسباب، وأن نعد لأعدائنا ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل، فلا ولن تتقدم الأمة الإسلامية والعربية وتعود إلى مكانتها الطبيعية وهي الريادة والسيادة والقوة والمجد والعزة والهيبة والمهابة إلا بالأخذ بالأسباب.. 

وذلك بإعادة صياغة لكل طوائف المجتمع وتصحيح المسار والعودة إلى الدستور السماوي والمنهج الإلهي، وهدى الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسنته الرشيدة. 

 

يا سادة: نحن نخوض حرب عقائدية وأطماع وفرض نفوذ وهيمنة، حرب لا ولن تنتهي مادام الكيان الصهيوني له وجود ومادامت الأطماع في ثرواتنا، إنها حرب غير تقليدية حرب لها صور وأشكال متعددة ومتنوعة، فكيف لنا القدرة على التحدي والمواجهة؟ وكيف نبدأ تصحيح المسار حتى نجدد ماضي العزة والقوة والمجد والسيادة لأمتنا العربية والإسلامية، وما هي أدوات الحرب المستخدمة ضد أمتنا العربية والإسلامية وكيف نواجهها؟ من أين نبدأ تصحيح المسار حتى نستطيع أن نواجه كل الحروب علينا؟ ومن هم أصحاب الدور المنوط بهم في الإصلاح؟ 

 

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 يا سادة: الأمر ليس بالسهل والهين فالأمور صعبة ومعقدة ولها تشعبات كثيرة، ولكن مع الصدق في التغيير والإصلاح واستعادة العز والمجد القديم، وبالعزيمة والإصرار سنحقق ذلك مهما كانت الصعوبات والعوائق بإذن الله تعالى ومدده وعونه.. 

ولنبدأ على بركة الله تعالى رحلة تصحيح المسار وعلى الله سبحانه التوكل والمعتمد وبداية الألف ميل خطوة فلنخطوها والله تعالى المستعان فكيف ومن أين نبدأ، هذا ما سوف نتحدث عنه في مقالات قادمة وعلى الله تعالى التوفيق وما توفيقي إلا بالله.

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