رسالة إلى المسلط المغرور بلطجي العصر الغارق في الوهم مستر ترامب بلطجي العصر.. إعلم أن شعب مصر شعب حر أصيل أبي صبور عنيد لا يستسلم أبدا، ولا يقبل بالهزيمة مهما كان الثمن.. شعب يعتز بأرضه فهي وعرضه سواء، ولا ولن يفرط في حبة رمل واحدة من أرضه مهما كان الثمن.

وأن مصر على مر التاريخ والأزمنة كانت وستظل مقبرة للغزاة والطامعين. وتذكر ما حدث في حرب أكتوبر 1973، والهزيمة النكراء لربيبتكم إسرائيل وأنتم ودول الغرب من وراءها. وإن غفلت عن ذلك فأرجع إلى التاريخ منذ زمن الهكسوس والتتار والمغول والصليبيين وغيرهم من الطغاة والمعتدين وأنظر ماذا كان مصيرهم..

أفق يا مستر ترامب من حلمك المتوهم بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصرنا الحبيبة والأردن الشقيق، وأنصحك لوجه الله وأعلم أنك غير منتصح. وتذكر أن شعب مصر والأحرار من الشعوب العربية واقفون صفا واحدا حول القائد والزعيم البطل الحر والمصري الأصيل بطل مصر والعروبة صاحب الخط الأحمر وإللي عايز يجرب يقرب..

كف أيها البلطجي المغرور عن غرورك وصلفك وتوهمك بأنك المتصرف في الأرض وصاحب القرار عليها، وتذكر مصير من سبقك من الطغاة والجبابرة الذين طغوا في في الأرض؟ وأين أنت من قوم ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، وغيرهم ممن نكل الله تعالى به وجعلهم عبرة لم يعتبر.

وإعلم أنك غير معتبر وستعتبر إن شاء الله، وأعلم أيها المعتوه أن لهذا الكون إله عظيم قادر قدير مقتدر قهار وجبار عليم لا تخفى عليه خافية، ذو بطش شديد له قائم على ملكه وهو تعالى مهين عليه ومحيط، وله جنود السموات والأرض وهو ناصر المؤمنين.

أيها البلطجي المغرور.. لا تستهين بكلمة بطل مصر والعروبة البطل الرئيس السيسي وهى: مصر خط أحمر، وأنها مقبرة الغزاة والطامعين.. ولا تغرنك قدراتك العسكرية فالله تعالى أكبر وأقوى، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.

وتذكر أننا نملك أقوى سلاح وهو إيماننا بالله تعالى القائل "وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ". والقائل "إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا". وقول الصادق المصدوق صلوات ربي وتسليماته عليه "مصر كنانة الله في أرضه ومن أرادها بسوء أهلكه الله".

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