الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

أمريكا تقرر وقف تمويل مساعدات برنامج الغذاء العالمي

برنامج الغذاء العالمي
برنامج الغذاء العالمي

 أفادت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن رسالة حصلت عليها، بأن سلطات الولايات المتحدة قررت وقف تمويل المساعدات لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقالت الوكالة: "طالبت واشنطن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بوقف العمل في عشرات المنح الممولة من جانب الولايات المتحدة".

 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وأشارت الوكالة إلى أن المشاريع الحالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وتوفر مساعدات غذائية لسكان العديد من الدول ومن بينها اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وهايتي ومالي.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع بعد توليه لمنصبه مباشرة على أمر تنفيذي يقضي بتعليق تقديم المساعدات إلى الدول الأخرى لمدة 90 يوما بهدف تقييم مدى امتثال هذه البرامج للسياسة الخارجية الأمريكية.

وقامت إدارة ترامب الجديدة، بإرسال نحو 60 من كبار المسؤولين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة، وفي وقت لاحق أعلن إيلون ماسك الذي يترأس وزارة الفعالية الحكومية الجديدة، أن ترامب وافق على إغلاق الوكالة تماما.

ولاحقا، أعلنت وكالة USAID، أنها ستضع معظم موظفيها حول العالم في إجازة إدارية اعتبارا من الساعة 11:59 مساء الجمعة بالتوقيت الشرقي.

ويؤدي هذا القرار إلى تعليق مؤقت لأغلب البرامج التي تديرها الوكالة، وهي الجهة المسؤولة عن قيادة برامج المساعدات الخارجية الأمريكية.

وأفادت الوكالة بأنها تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية، على وضع خطة لترتيب ودفع تكاليف عودة الموظفين الموجودين حاليا في الخارج إلى الولايات المتحدة خلال 30 يوما.

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