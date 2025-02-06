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رياضة

غزل المحلة يستضيف مودرن سبورت بالدوري في الاختبار الأول لـ بابا فاسيليو

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

يستضيف نادي غزل المحلة نظيره فريق مودرن سبورت، اليوم الخميس، في المواجهة المقرر أن تجمع بين الفريقين، على ستاد المحلة ضمن منافسات  الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت 

ويدخل غزل المحلة اللقاء رافعا شعار لا بديل عن الفوز خاصة بعد التعثرات التي تعرض لها الفريق خلال مبارياته الأخيرة، حيث تلقي الخسارة خلال آخر 4 مواجهات. 

ويسعي زعيم الفلاحين إلي العودة لسكة الانتصارات من بوابة مودرن سبورت، تحت قيادة مدربه الجديد بابا فاسيليو الذي تولي القيادة الفنية للفريق خلفا لـ شوقي غريب. 

أما فريق مودرن سبورت هو الآخر لا يفكر سوى في الحصول على الثلاث نقاط من المباراة وذلك لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يتواجد الفريق في المركز قبل الأخير بجدول المسابقة.  

 

حكام مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت 

موعد مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت 

ومن المنتظر أن يقام لقاء غزل المحلة ومودرن سبورت اليوم الخميس على ملعب ستاد المحلة في تمام الساعة الرابعة مساءً في الجولة الثانية عشرة للبطولة.

 

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة و مودرن سبورت  بالدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة غزل المحلة و مودرن سبورت عبر قناة on time sports 2.

 

موقف غزل المحلة ومودرن سبورت في الدوري الممتاز 

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، حيث خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 2 وتعادل في 2 وخسر 7، فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، حيث لعب 11 مباراة، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 4 وخسر 6.

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