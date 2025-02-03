الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غزل المحلة يعلن تعيين بابا فاسيليو مدربا للفريق

غزل المحلة
غزل المحلة

غزل المحلة،  أعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي عن تعين بابا فاسيليو مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للكابتن شوقي غريب. 

وقال غزل المحلة في بيانه " في حضور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، وقع المدير الفني القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو على عقود تدريبه للفريق الأول لنادي غزل المحلة، هذا ويتمنى المجلس التوفيق له في ولايته الجديدة مع زعيم الدلتا.

وكان مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة برئاسة المهندس وليد خليل قرر توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن شوقي غريب وجهازه المعاون.

شوقي غريب يرحل عن تدريب غزل المحلة

وأكد المهندس وليد خليل أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب بذل جهدا كبيرا خلال الفترة التي تولي المهمه فيها ولم يحالفهم التوفيق مؤكدا على أن القرار لايقلل من الجهاز الفني بقدر البحث عن حلول أخرى.

وشدد خليل علي العلاقة الطيبة مع الكابتن شوقي غريب كأحد أبناء نادي غزل المحلة الذي شرفنا في المحافل الدولية ستظل مستمرة.

ومن جانبه وجه الكابتن شوقي غريب الشكر لجماهير غزل المحلة التي ساندته طوال فترة وجوده في النادي الذي يعتبره بيته وصاحب الفضل عليه فيما وصل إليه لاعبا ومديرا فنيا وأكد أنه كان يتمنى أن تكون النتائج طيبة ولكن عدم التوفيق حال دون ذلك.

تصريحات شوقي غريب

وقال غريب انه سيظل تحت أمر  نادي غزل المحلة في أي وقت موجها الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس وليد خليل ونائبه المهندس تامر خليل للدعم الكبير الذي قدموه للفريق خلال فترة وجوده.

وطالب غريب الجميع بالالتفاف حول الفريق خلال المرحلة المقبلة من اجل البقاء في الدوري الممتاز لانه يستحق كما وجه الشكر للاعبين الذين بذلوا أقصي جهد من أجل تعديل المسيرة ولكن تخلى عنهم التوفيق في أوقات كثيرة وعدد من المباريات التي لم يستحقوا فيها الهزيمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزل المحلة بابا فاسيليو شوقى غريب

مواد متعلقة

غزل المحلة يوجه الشكر لشوقي غريب

الدوري المصري، فاركو يخطف فوزا مثيرا أمام غزل المحلة 3-2
ads

الأكثر قراءة

فخري الفقي يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية وموعد زيادة الرواتب

حتى 3 مئوية، انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

الموت يفجع عماد متعب نجم الأهلي السابق

توجيه عاجل من السياحة للمعتمرين بشأن زيارة الروضة الشريفة

5 معلومات عن مصطفي الدكش صفقة الأهلي الجديدة

الأهلي يضم صفقة جديدة من دوري القسم الثاني

ترامب يوقف تمويل الأونروا وينسحب من مجلس حقوق الإنسان ويغلق الوكالة الأمريكية

الأهلي يعلن رسميا موعد الكشف عن التصميم النهائي لاستاد النادي

منوعات

المزيد

سيدة تقتل زوجها وتلقي رأسه في سلة المهملات

بينهم المقابر والأفراح، منع الشرطة الكويتية من التواجد بالزي العسكري في أماكن عامة

تغليظ العقوبات على بيع التبغ والسجائر الإلكترونية للأطفال في روسيا

مذيعة سورية تطلب مساعدة أحمد الشرع لمعرفة مصير أخيها

المزيد

خدمات

المزيد

32 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 3/ 2/ 2025

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 3/2/2025 ؟

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بحركة التعاملات

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

برواتب تصل 25 ألف جنيه.. 1000 وظيفة جديدة في الإمارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الاحتفال بمولد الإمام الشافعي في القاهرة

تفسير رؤية بذور الخردل وعلاقتها بالتسرع في اتخاذ القرار

كيف يصل الإنسان إلى رضا الله عنه، رمضان عبد المعز يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية