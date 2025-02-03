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رياضة

غزل المحلة يوجه الشكر لشوقي غريب

شوقي غريب، فيتو
شوقي غريب، فيتو

غزل المحلة، قرر مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة برئاسة المهندس وليد خليل توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن شوقي غريب وجهازه المعاون.

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وأكد المهندس وليد خليل أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب بذل جهدا كبيرا خلال الفترة التي تولي المهمه فيها ولم يحالفهم التوفيق مؤكدا على أن القرار لايقلل من الجهاز الفني بقدر البحث عن حلول أخرى.

وشدد خليل علي العلاقة الطيبة مع الكابتن شوقي غريب كأحد أبناء نادي غزل المحلة الذي شرفنا في المحافل الدولية ستظل مستمرة.

ومن جانبه وجه الكابتن شوقي غريب الشكر لجماهير غزل المحلة التي ساندته طوال فترة وجوده في النادي الذي يعتبره بيته وصاحب الفضل عليه فيما وصل إليه لاعبا ومديرا فنيا وأكد أنه كان يتمنى أن تكون النتائج طيبة ولكن عدم التوفيق حال دون ذلك.

تصريحات شوقي غريب

وقال غريب انه سيظل تحت أمر  نادي غزل المحلة في أي وقت موجها الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس وليد خليل ونائبه المهندس تامر خليل للدعم الكبير الذي قدموه للفريق خلال فترة وجوده.

وطالب غريب الجميع بالالتفاف حول الفريق خلال المرحلة المقبلة من اجل البقاء في الدوري الممتاز لانه يستحق كما وجه الشكر للاعبين الذين بذلوا أقصي جهد من أجل تعديل المسيرة ولكن تخلى عنهم التوفيق في أوقات كثيرة وعدد من المباريات التي لم يستحقوا فيها الهزيمة.

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