"بيتي كالاتور"، أقصر سلم كهربائي يثير سخرية رواد مواقع التواصل (صور)

نال سلم كهربائي بمنطقة كاواساكي-شي في اليابان، شهرة واسعة بعد تصنيفه كأصغر سلم كهربائي في العالم، والمعروف باسم "بيتي كالاتور".

وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للسلم مع تعليقات لم تخل من الطرافة والفكاهة.

أصغر مصعد متحرك في العالم

ويبلغ ارتفاع السلم المتحرك 83.4 سم فقط، ويتكون من خمس درجات فقط ويوفر رحلة تستمر ست ثوانٍ.

ويقع المصعد في مركز تسوق "أوكايا مور" وتم بناؤه في عام 1989 لحل مشكلة الممر تحت الأرض الذي يربط بين مركز "أوكايا مور" ومول "أزاليا" المجاور.

ومع ذلك، على الرغم من هدفه، لا يربط المصعد بين الطابقين؛ حيث يحتاج المستخدمون إلى صعود مجموعة صغيرة من السلالم للوصول إلى الطابق التالي، مما يجعله غير عملي إلى حد ما.

وعلى الرغم من عدم جدواه العملية، حصل السلم الكهربائي على لقب "أصغر مصعد متحرك في العالم" من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهو اللقب الذي يحتفظ به منذ أكثر من 30 عامًا.

أطول السلالم المتحركة في العالم

في المقابل، تتمتع الصين ببعض من أطول السلالم المتحركة في العالم. وأحد الأمثلة البارزة هو سلم جبل تيانيو، الذي يبلغ طوله 688 مترًا، ويأخذ الزوار إلى قمة الجبل في حوالي 10 دقائق.

هذا المصعد الذي تبلغ تكلفته 2.2 مليون دولار يرش رذاذًا للحفاظ على برودة الركاب.

ومثال آخر مثير للإعجاب هوسلم وادي إنشي الكبير، حيث تبلغ تكلفته 5.6 مليون دولار ويستغرق 18 دقيقة للنزول إلى الوادي.

وتعتبر هذه السلالم المتحركة الطويلة شائعة في المناطق السياحية، حيث تكون عادة مكتظة بالزوار، مما يوفر الراحة والسهولة لهم للاستمتاع بالرحلات.

وبينما يعد "بيتي كالاتور" فضولًا صغيرًا، فإن هذه السلالم المتحركة الطويلة في الصين تقدم مقارنة كبيرة، حيث توفر وسيلة نقل عملية لأولئك الذين يقطعون مسافات طويلة على الأقدام.



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