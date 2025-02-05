البيت الأبيض: ترامب يتوقع استقبال الأردن ومصر للفلسطينيين مؤقتا لإعادة بناء غزة

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع من الأردن ومصر قبول الفلسطينيين مؤقتا لإعادة بناء فلسطين التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته المستفزة، بشأن مقترح تهجير الفلسطينيين، قائلًا: "الجميع يحبون مقترحي"، في إشارة إلى مقترحه المتعلق بسيطرة الولايات المتحدة على غزة وتهجير سكان القطاع.

ترامب يتجاهل التنديدات الدولية والعربية التي فجرتها فكرته

ورغم التنديدات الدولية والعربية التي فجرتها فكرته، إلا أن ترامب لم يعترف بذلك التنديد وتجاهله تمًاما، ردًا على سؤال بشأن ردود الفعل على فكرته إن "الجميع يحبونها"، وفق فرانس برس.

وقبل وقت سابق صرح مستشار الأمن القومي، مايك والتز، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن "مقترح الرئيس الأمريكي يهدف إلى الضغط على الدول العربية المجاورة لغزة من أجل التوصل إلى حلول أخرى، في إشارة إلى مصر والأردن.

كما أردف أن تلك الأفكار تدفع المنطقة بأكملها إلى تقديم حلولها الخاصة، إلى ذلك، اعتبر أن من يرفض هذا المقترح لا يملك رؤية واقعية للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن القول بإمكانية إعادة إعمار وبناء القطاع الفلسطيني المدمر بينما الناس يقيمون هناك هو أمر غير واقع".

مطالب بتطبيق المواثيق والقرارات الأممية حول القضية الفلسطينية



من جهته، اقترح محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تطبيق المواثيق والقرارات الأممية حول القضية الفلسطينية.

وقال من رام الله: "أقترح على ترامب أن يعود 70% من سكان قطاع غزة الذين هجروا أصلًا من أراضيهم الفلسطينية المحتلة إليها!".

فيما كررت عمان تمسكها بحل الدولتين كخطة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة كذلك فعلت القاهرة.

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