أسماء سورة القمر وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

سورة القمر هي السورة 54 في ترتيب المصحف، أما ترتيبها في النزول فكان بعد سورة الطارق، وقبل سورة «ص».

ويغلب على الظن أن نزولها كان في السنوات الأولى من بعثته صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء: وكان نزولها في حدود سنة خمس قبل الهجرة، ففي الصحيح أن عائشة- رضى الله عنها- قالت: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وإنى لجارية ألعب، قوله-تبارك وتعالى-: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ، وَالسَّاعَةُ أَدْهى وَأَمَرُّ، وتسمى هذه السورة بسورة القمر، وبسورة اقتربت الساعة، وتسمى بسورة اقتربت، حكاية لأول كلمة افتتحت بها.

روى الإمام مسلم وأهل السنن عن أبى واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بسورتى «ق» و«اقتربت الساعة» وعدد آياتها: خمس وخمسون آية وهي من السور المكية الخالصة- على الرأى الصحيح-.

أسماء سورة "القمر"







قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ: ({اقتربت الساعة} وتسمى سورة القمر). [جمال القراء:1/37]



قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ: (قد تقدّم في حديث أبي واقدٍ: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان يقرأ بقافٍ، واقتربت السّاعة، في الأضحى والفطر، وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار، لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته، والتّوحيد وإثبات النّبوّات، وغير ذلك من المقاصد العظيمة). [تفسير القرآن العظيم:7/470]



قالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ: (ويقال سورة اقتربت). [فتح القدير:5/158]



قالَ مُحَمَّد الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ: (اسمها بين السّلف «سورة {اقتربت السّاعة}»ففي حديث أبي واقدٍ اللّيثيّ: «أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم كان يقرأ بقافٍ و{اقتربت السّاعة} في الفطر والأضحى»، وبهذا الاسم عنون لها البخاريّ في كتاب التّفسير.وتسمّى «سورة القمر» وبذلك ترجمها التّرمذيّ. وتسمّى «سورة اقتربت» حكايةً لأوّل كلمةٍ فيها). [التحرير والتنوير:27/165]

سبب نزول سورة القمر

أنزل الله -تعالى- سورة القمر ردًا على معاندة مشركي مكة، وإصرارهم على كفرهم بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ حيث طلبوا منه آية ومعجزة تدل على صدق نبوته، فأشار النبي -صلى الله عليه وسلم- بأصبعه إلى القمر فشقه، وأزاحه بيده وجعل كل شق منه فوق جبل من جبال مكة، فزاد إصرار مشركي مكة على كفرهم؛ واتهموا النبي -صلى الله عليه وسلم بالسحر وأنه قد سحر عيونهم. ثم تأكدوا وسألوا المسافرين القادمين من البلاد البعيدة، فأخبروهم بصدق انشقاق القمر، ومع ذلك أصروا واستكبروا؛ يقول الله -تعالى-: (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ* وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ* وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ).

أسماء سورة القمر وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

فضائل سورة القمر

1- أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

2- مِنَ السُّنَّةِ قِراءةُ سُورةِ القَمَرِ في الرَّكعةِ الثَّانيةِ مِن صَلاةِ العِيدِ:

عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ سأل أبا واقِدٍ اللَّيْثيَّ: (ما كان يَقرَأُ به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الأضحَى والفِطرِ؟ فقال: كان يَقرَأُ فيهما بـ ق وَالْقُرْآَنِ الْمَجِيدِ [ق: 1] واقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ [القمر: 1]).

3- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في صلاة الليل.

موضوعات سورة القمر

3- افتُتِحَت السُّورةُ بقَسَمِ اللهِ تعالى بالنَّجْمِ، على صِدقِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما يُبَلِّغُه عن رَبِّه تعالى.

4- وَصفُ جِبريلَ عليه السَّلامُ -وهو أمينُ الوَحيِ- بصِفاتٍ تدُلُّ على قُوَّتِه وشِدَّتِه، وعلى أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد رآه على هيئتِه الَّتي خَلَقه اللهُ عليها.

5- الحديثُ عن آلهةِ المُشرِكينَ المزعومةِ، وبَيانُ أنَّها مُجَرَّدُ أسماءٍ أطلَقوها عليها، وأنَّها أوهامٌ لا حقائِقَ لها، وأنَّ العِبادةَ إنَّما تكونُ للهِ وَحْدَه.

6- توبيخُ المُشرِكينَ على جَعْلِ الملائِكةِ إناثًا، وتَسميتِهم إيَّاهم بناتِ اللهِ.

7- أمْرُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالإعراضِ عمَّن يَتولَّى عن ذِكرِ اللهِ، ويَشغَلُ نَفْسَه بالدُّنيا وَحْدَها؛ وتَسليتُه عمَّا لَحِقَه مِنَ المُشرِكينَ مِن أذًى.

8- بيانُ مَظاهِرِ رَحمةِ اللهِ وعَدْلِه في خَلْقِه، وسَعةِ عِلمِه وقُدرتِه على كُلِّ شَيءٍ، والتَّذكيرُ بمَن جاء قبْلَ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن الرُّسُلِ، وما حَلَّ بالأُمَمِ المكذِّبةِ بهم.

9- التَّعَجُّبُ مِن استهزاءِ المُشرِكينَ بالقُرآنِ حِينَ سَماعِه، وغَفلتِهم عن مَواعِظِه.

10- خُتِمَت السُّورةُ بالأمرِ بالخُضوعِ لله وعبادتِه، والإخلاصِ له فى العَمَلِ.

مقاصد سورة القمر

1- تسجيل مكابرة المشركين في الآيات البينة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن مكابرتهم.

2- إنذارهم باقتراب القيامة وبما يلقونه حين البعث من الشدائد.

3- تذكيرهم بما لقيته الأمم أمثالهم من عذاب الدنيا؛ لتكذيبهم رسل الله، وأنهم سيلقون المصير نفسه الذي لقيه أولئك؛ إذ ليسوا خيرًا من كفار الأمم الماضية.

4- إنذارهم بقتال يُهزمون فيه، ثم لهم عذاب الآخرة، وهو أشد.

5- إعلامهم بإحاطة الله علمًا بأفعالهم، وأنه مجازيهم شر الجزاء، ومجازٍ المتقين خير الجزاء. وإثبات البعث، ووصف بعض أحواله.

6- تكرير التنويه بهدي القرآن وحكمته.

7- بينت السورة أن كل شيء خلقه الله بقدر، وما أمره سبحانه في الإتيان بالساعة إلا كلمح بالبصر، وأن كل شيء فعلوه مثبت في كتب أعمالهم، يكتبها ملائكة جعلهم الله لكتابة أعمال العباد.

8- خُتمت السورة بترغيب الذين آمنوا واتقوا بأنهم سيكونون يوم الدين: (في جنات ونهر * في مقعد صدق عند مليك مقتدر) (القمر:54-55).

أسماء سورة القمر وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

أحاديث ضعيفة في سورة القمر

يروى عن أبي بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم، وقد أورده الزمخشري مجزَّءًا، يذكر في نهاية كل سورة ما يخصها منه، ولفظه عنده: من قرأ سورة القمر في كل غبٍّ بعثه الله يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر.

قال شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي في كتابه السراج المنير: "وما رواه البيضاوي تبعًا للزمخشري من أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ سورة القمر في كل غبّ ـ أي يقرأ يومًا ويترك يومًا ـ بعثه الله تعالى يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر». حديث موضوع."

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