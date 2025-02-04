الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اجتماع مرتقب لوزراء الاحتلال لبحث المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 كشف ديوان رئيس الحكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال سيعقد اجتماعًا وزاريًا بعد عودته من واشنطن؛ لبحث الموقف بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط

وقال مكتب نتنياهو بعد اجتماعه مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، إن "اللقاء كان إيجابيًا ووديًا"، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

إرسال وفد من مسؤولي العمل إلى الدوحة في نهاية هذا الأسبوع

وأضاف أن "إسرائيل تستعد لإرسال وفد من مسؤولي العمل إلى الدوحة في نهاية هذا الأسبوع، بهدف مناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بمواصلة تنفيذ الاتفاق".

وتابع: "وعند عودته من الولايات المتحدة، سيعقد رئيس الوزراء اجتماعًا للمجلس الوزاري السياسي والأمني ​​لبحث مواقف إسرائيل بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، والتي ستوجه استمرار المفاوضات".

 نتنياهو سيمدد زيارته إلى واشنطن

وكان قد ذكر موقع "أكسيوس" على منصة إكس، أمس الاثنين، أن نتنياهو سيمدد زيارته إلى واشنطن، ليعود إلى إسرائيل السبت المقبل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو دولة الإحتلال غزة وزراء دولة الاحتلال واشنطن الشرق الأوسط ترامب إسرائيل

مواد متعلقة

ولسه اللي جاي أوحش، نجيب ساويرس يعلق على قرارات ترامب المثيرة للجدل

هبوط مفاجئ للنفط بعد تعليق ترامب الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا

عنف غير متوقع، برلمان إيطاليا ينتفض ضد تصرفات نجل ترامب

صدمة جديدة للفلسطينيين، ترامب يعتزم توقيع أوامر تنفيذية جديدة

واشنطن تعلق الرسوم الجمركية على كندا، وترودو يكشف تفاصيل صفقة المخدرات مع ترامب
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل رمضان، 6 فئات مستهدفة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة كفر الشيخ

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بنسبة نجاح 82 ٪

منوعات

المزيد

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

دراسة تكشف معلومة "غريبة" عن وفيات سرطان الثدي بين الرجال

عنف غير متوقع، برلمان إيطاليا ينتفض ضد تصرفات نجل ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء 4-2-2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،عباد الشمس يسجل 105 جنيهات للتر

سعر الذهب عيار21 اليوم الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأهلي المتبقية خلال شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يوضح فضل شهر شعبان وتجديد العهد مع الله

تفسير رؤية النهر في المنام وعلاقتها برزق واسع ومال حلال

دعاء بين الأذان والإقامة للرزق لا يرد

المزيد
الجريدة الرسمية