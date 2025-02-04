اجتماع مرتقب لوزراء الاحتلال لبحث المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

كشف ديوان رئيس الحكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال سيعقد اجتماعًا وزاريًا بعد عودته من واشنطن؛ لبحث الموقف بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط

وقال مكتب نتنياهو بعد اجتماعه مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، إن "اللقاء كان إيجابيًا ووديًا"، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

إرسال وفد من مسؤولي العمل إلى الدوحة في نهاية هذا الأسبوع

وأضاف أن "إسرائيل تستعد لإرسال وفد من مسؤولي العمل إلى الدوحة في نهاية هذا الأسبوع، بهدف مناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بمواصلة تنفيذ الاتفاق".

وتابع: "وعند عودته من الولايات المتحدة، سيعقد رئيس الوزراء اجتماعًا للمجلس الوزاري السياسي والأمني ​​لبحث مواقف إسرائيل بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، والتي ستوجه استمرار المفاوضات".

نتنياهو سيمدد زيارته إلى واشنطن

وكان قد ذكر موقع "أكسيوس" على منصة إكس، أمس الاثنين، أن نتنياهو سيمدد زيارته إلى واشنطن، ليعود إلى إسرائيل السبت المقبل.

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