الإثنين 03 فبراير 2025
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خارج الحدود

عضو بالحزب الجمهوري: استقبال نتنياهو فى البيت الأبيض عار على أمريكا

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

 أكد عضو الحزب الجمهوري، مالك فرانسيس، من بنسلفانيا، أن استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدًا، لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُعد "عارًا" على أمريكا.

 

ترامب يستقبل نتنياهو فى البيت الأبيض 

 وأوضح: أن الولايات المتحدة، التي كانت تُعرف بأنها زعيمة المجتمع الدولي لحقوق الإنسان، تستقبل نتنياهو، مما يُمثل "إهانة" للجميع في البلاد.

 

وشدد فرانسيس، خلال مداخلة هاتفية بقناة"القاهرة الإخبارية"، على أن ترامب، المعروف بصداقته الوثيقة لإسرائيل، هو من وهب القدس الشرقية لها.

 

وأضاف: "الجميع هنا في أمريكا يأمل ألا يمنح ترامب نتنياهو الضوء الأخضر لمواصلة إبادة الشعب الفلسطيني، أو استئناف العمليات العسكرية والقصف والتدمير في قطاع غزة، أو حتى احتلال لبنان إلى الأبد".

 

منح نتنياهو الضوء الأخضر لإبادة الشعب الفلسطيني 

وتابع: "نحن نأمل ونتطلع إلى أن تعمل إدارة الرئيس ترامب من أجل السلام، وأن تساهم الولايات المتحدة في إعادة إعمار قطاع غزة، لأن السلاح الأمريكي استُخدم سابقًا من قبل آلة الحرب الإسرائيلية لتدمير غزة وقتل الأبرياء من النساء والأطفال"، مؤكدًا أن على ترامب أن يكون رئيسًا لأمريكا، وليس رئيسًا لإسرائيل.
 

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الحزب الجمهوري دونالد ترامب ترامب الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو إسرائيل

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