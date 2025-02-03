الإثنين 03 فبراير 2025
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خارج الحدود

المتطرف بن غفير يطالب نتنياهو بالعودة من واشنطن بضوء أخضر لتدمير غزة

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

 قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، إنه ينبغي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يعود من الولايات المتحدة مع التزام بعودة إسرائيل للحرب ومنع دخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

 

بن غفير يطالب نتنياهو بالقضاء على حماس

 وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل بن غفير: "يجب أن يعود نتنياهو بتعهد من واشنطن يتضمن القضاء على حماس".

 

نتنياهو يدرس إعفاء رئيس الشاباك من دوره في الوفد المفاوض بشأن غزة

 وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يدرس إعفاء رئيس الشاباك من دوره في الوفد المفاوض بشأن غزة.

 

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتخذت مسارا استثنائيًا للوصول إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لتجنّب مجالات جوية لدول أعلنت تنفيذ أمر اعتقاله.

وهذه أول زيارة خارجية لنتنياهو بعد صدور مذكرة اعتقال بحقّه ووزير الحرب السابق يوآف جالانت من المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال الحرب على قطاع غزة.

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